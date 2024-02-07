Виявляється, якщо печериці неправильно смажити, вони можуть стати м’якими та наповненими водою. Що ж робити, щоб отримати соковиті та пружні гриби? Є кілька практичних рішень!

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Як вибрати найкращі гриби

Як і у випадку з багатьма стравами, найголовніше – це правильний підбір інгредієнтів. Всі ми знаємо, що в магазинах можна знайти як фасовані, так і розфасовані гриби. Варто звернути увагу на кілька важливих деталей, які дозволять вибрати найсвіжіший продукт.

Чудові страви з грибами / Фото unsplash

Варто переконатися, що вони тверді та білі. Є також коричневі печериці, які мають трохи сильніший аромат.

Що ж до упакування, то краще вибирати товар на вагу. При упаковці ви не зможете уважно оглянути гриби. Перед смаженням гриби бажано очистити. Свіжі та тверді не потрібно очищати від шкірки – просто добре промийте та обсушіть. Очищати шкірку варто з трохи потемнілих грибів.

Як смажити, щоб отримати соковиті та пружні гриби

Використовуючи гриби в багатьох смачних стравах, ми хочемо, щоб вони були соковитими. Бо саме від їхнього смаку та аромату часто залежить, чи вдасться страва. Важливим є правильне розпланування смаження.

Спочатку наріжте цибулю і киньте її в розігріту сковороду, в якій розтоплене вершкове масло. І тільки тоді додайте нарізані скибочками або половинками гриби. Обсмажте все на середньому вогні.

Пам’ятайте, що при смаженні не можна додавати сіль – від цього гриби розм’якшуються. Додайте її в самому кінці. Щоб підкреслити їх смак, під час смаження можна додати чорний перець.

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