Найкраще – на зиму: готуємо популярну закуску з кабачками в особливому соусі

Поєднання кабачків та болгарського перцю – це точно вдале рішення. А якщо додати соус та закрити цю смакоту в банку, то зимові вечері доповнить смачна закуска.

Кабачки з перцем у томатному соусі – це поєднання, яке зробить довершеною будь-яку трапезу. Ця закуска пасує до будь-якого гарніру, тому краще приготувати її з запасом.

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Рецепт кабачків у томатному соусі

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4 банки по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма кабачків;

– 1 кілограм помідорів;

– 1 морква;

– 2 цибулі;

– 1 – 2 солодких перці;

– 5 зубчиків часнику;

– перець гострий до смаку;

– 70 мілілітрів олії;

– 4 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 50 мілілітрів оцту.

Приготування:

Кабачки нарізаємо брусочками. Моркву грубо натираємо, цибулю ріжемо кубиками. Обсмажуємо овочі на пательні. Помідори миємо та подрібнюємо блендером, також блендеруємо перці. Змішуємо всі овочі крім кабачків, додаємо всі інгредієнти, крім оцту та часнику, добре перемішуємо. Ставимо каструлю на вогонь та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою, готуємо 10 хвилин. Додаємо кабачки і готуємо 30 хвилин, періодично помішуючи. За 5 хвилин до кінця додаємо оцет та часник. Розкладаємо салат по стерилізованих банках, закручуємо та залишаємо до повного охолодження. Зберігати його потрібно у прохолодному місці.

Смачного!