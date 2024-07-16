Найкраще – на зиму: готуємо популярну закуску з кабачками в особливому соусі
16 липня 2024, 21:21Читать новость на русском
Джерело:Смачненьке
Поєднання кабачків та болгарського перцю – це точно вдале рішення. А якщо додати соус та закрити цю смакоту в банку, то зимові вечері доповнить смачна закуска.
Кабачки з перцем у томатному соусі – це поєднання, яке зробить довершеною будь-яку трапезу. Ця закуска пасує до будь-якого гарніру, тому краще приготувати її з запасом.
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Рецепт кабачків у томатному соусі
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 4 банки по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 1,2 кілограма кабачків;
– 1 кілограм помідорів;
– 1 морква;
– 2 цибулі;
– 1 – 2 солодких перці;
– 5 зубчиків часнику;
– перець гострий до смаку;
– 70 мілілітрів олії;
– 4 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 50 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Кабачки нарізаємо брусочками.
- Моркву грубо натираємо, цибулю ріжемо кубиками. Обсмажуємо овочі на пательні.
- Помідори миємо та подрібнюємо блендером, також блендеруємо перці. Змішуємо всі овочі крім кабачків, додаємо всі інгредієнти, крім оцту та часнику, добре перемішуємо.
- Ставимо каструлю на вогонь та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою, готуємо 10 хвилин.
- Додаємо кабачки і готуємо 30 хвилин, періодично помішуючи.
- За 5 хвилин до кінця додаємо оцет та часник.
- Розкладаємо салат по стерилізованих банках, закручуємо та залишаємо до повного охолодження. Зберігати його потрібно у прохолодному місці.
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