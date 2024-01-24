Хоч губами їж: як правильно жарити печінку
Джерело:Fajne gotowanie
Смажена печінка – це поживно, смачно та зовсім недорого. Існує кілька секретів, завдяки яким можна приготувати ресторанну страву на власній кухні.
Коли звичні страви вже трішки набридають і хочеться спробувати чогось особливого, завжди можна звернути увагу на субпродукти. Якщо поєднати правильні додатки та спеції, з печінки можна створити справжній шедевр.
Цікаво Скільки часу варити вареники: завдяки цьому трюку вони ніколи не злипнуться
Які спеції можна використовувати
Куряча печінка має дуже характерний смак, тому поводитися зі спеціями потрібно акуратно. Сіль і перець найбезпечніші – особливо, якщо це печінка з яблуком. Серед інших корисних спецій для курячої печінки – солодкий і гострий перець, часник, майоран і трохи любистку.
З чим поєднується печінка
Існує безліч ідей, які допоможуть приготувати печінку на сковороді, адже її смак чудово поєднується з багатьма овочами та фруктами. Це можуть бути груші, сливи, журавлина, айва, перець або квасоля.
Рецепт смаженої печінки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів курячої печінки;
– 1 цибулина;
– 100 грамів чорносливу;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 3 столові ложки борошна;
– спеції: сіль, перець, майоран, свіжа петрушка.
Приготування:
- Печінку промийте та очистіть від плівки.
- Наріжте невеликими шматочками та обваляйте в борошні.
- На сковороді розігрійте оливкову олію, додайте нарізану цибулю і трохи обсмажте.
- Додайте печінку і нарізані кубиками сливи.
- Залийте все 1 склянкою води. Додайте перець, майоран і петрушку.
- Тушкуйте 10 хвилин.
- Після термічної обробки посоліть.