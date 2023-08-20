Військовий ЗСУ показав рецепт страви для українських захисників: як повторити цю смакоту

Українські захисники – не тільки вправні вояки, а й мастаки на всі руки. Повторіть цю страву вдома і насолодіться оригінальним смаком.

Смачні страви – це те, що дарує мить затишку та насолоди. Це особливо потрібно наших захисникам, які щодня ризикують своїм життям. Військовий з передової щодня готує для себе та побратимів і ділиться кулінарними секретами з підписниками.

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Рецепт свинного ошийка від українського військового

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

– 2 кілограми свинного ошийка;– 1 головка часнику;– сіль до смаку;– чорний перець до смаку;– сіль до смаку;– олія для смаження;– 50 грамів соєвого соусу;– 1 столова ложка меду;– 1 пачка масла.

Приготування:

Свинину розріжте на порційні шматки.

Відбийте їх молотком для м'яса.

Посоліть та поперчіть з обох боків.

Викладіть мясо на розпечену сковорідку і обжарюйте до хрусткої скоринки.

Приберіть мясо з пательні, викладіть на неї масло і часник.

В окремій тарілці змішайте мед та соєвий соус.

На сковорідку до часнику викладіть м'ясо та полийте соусом, тушкуйте поки соус не закарамелізується.

Подавайте з улюбленим гарніром.