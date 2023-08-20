Військовий ЗСУ показав рецепт страви для українських захисників: як повторити цю смакоту

20 серпня 2023, 18:50
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Джерело:

ТікТок ruslan_moktytskyi

Українські захисники – не тільки вправні вояки, а й мастаки на всі руки. Повторіть цю страву вдома і насолодіться оригінальним смаком.

Смачні страви – це те, що дарує мить затишку та насолоди. Це особливо потрібно наших захисникам, які щодня ризикують своїм життям. Військовий з передової щодня готує для себе та побратимів і ділиться кулінарними секретами з підписниками.

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Рецепт свинного ошийка від українського військового

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми свинного ошийка;
– 1 головка часнику;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– сіль до смаку;
– олія для смаження;
– 50 грамів соєвого соусу;
– 1 столова ложка меду;
– 1 пачка масла.

Приготування:

  • Свинину розріжте на порційні шматки.
  • Відбийте їх молотком для м'яса.
  • Посоліть та поперчіть з обох боків.
  • Викладіть мясо на розпечену сковорідку і обжарюйте до хрусткої скоринки.
  • Приберіть мясо з пательні, викладіть на неї масло і часник.
  • В окремій тарілці змішайте мед та соєвий соус.
  • На сковорідку до часнику викладіть м'ясо та полийте соусом, тушкуйте поки соус не закарамелізується.
  • Подавайте з улюбленим гарніром.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська