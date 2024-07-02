Смачна страва для сім'ї за лічені хвилини: готуємо соковите філе з горошком та кабачком
2 липня 2024, 10:23Читать новость на русском
Джерело:zhenskiy.kyiv.ua
Ця страва має усі шанси на те, щоб стати вашою улюбленою. Інгредієнти для неї потрібні найпростіші, а результат вражає з першого шматочка.
Приготування цієї страви не потребує часу та зусиль, тому вона стане чудовою опцією для обіду або вечері. Кілька простих маніпуляцій – і смачна трапеза вже на вашому столі.
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Рецепт курячого філе з горошком
Час: 25 хвилин
Порцій: 4Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 400 грамів зеленого горошку;
– 3 кабачки;
– 2 столові ложки соусу песто;
– 150 мілілітрів вершків (22%);
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Філе нарізаємо тонкими смужками.
- Кабачки нарізаємо по діагоналі, ширина скибочок – десь 4 – 5 міліметрів.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо олію.
- Викладаємо курку, горошок та кабачок. Додаємо соус песто.
- Накриваємо пательню кришкою та часто її струшуємо. Готуємо 10 хвилин.
- Солимо та перчимо страву. Вливаємо вершки, накриваємо кришкою та готуємо ще 5 хвилин.
- Подаємо з улюбленим гарніром.
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