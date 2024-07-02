Смачна страва для сім'ї за лічені хвилини: готуємо соковите філе з горошком та кабачком

Ця страва має усі шанси на те, щоб стати вашою улюбленою. Інгредієнти для неї потрібні найпростіші, а результат вражає з першого шматочка.

Приготування цієї страви не потребує часу та зусиль, тому вона стане чудовою опцією для обіду або вечері. Кілька простих маніпуляцій – і смачна трапеза вже на вашому столі.

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Рецепт курячого філе з горошком

Час: 25 хвилин

Порцій: 4

– 2 курячих філе;– 400 грамів зеленого горошку;– 3 кабачки;– 2 столові ложки соусу песто;– 150 мілілітрів вершків (22%);– 1 столова ложка оливкової олії;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Філе нарізаємо тонкими смужками. Кабачки нарізаємо по діагоналі, ширина скибочок – десь 4 – 5 міліметрів. Розігріваємо сковорідку, додаємо олію. Викладаємо курку, горошок та кабачок. Додаємо соус песто. Накриваємо пательню кришкою та часто її струшуємо. Готуємо 10 хвилин. Солимо та перчимо страву. Вливаємо вершки, накриваємо кришкою та готуємо ще 5 хвилин. Подаємо з улюбленим гарніром.

Смачного!