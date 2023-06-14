Стане у декілька разів смачніше: рецепт шашлика на маринаді з оцтом
14 червня 2023, 20:04Читать новость на русском
Джерело:kuhari
Літо – це пора шашлика, тож завжди варто мати під рукою кілька смачних рецептів. Звісно, у кожного є перевірений спосіб маринування та приготування м'яса, але завжди варто пробувати щось нове.
Варіантів маринаду для шашлику є просто безліч. Втім, сьогодні спробуємо особливий маринад, який точно зробить м'ясо м'яким та дуже ніжним, а у поєднанні зі "смаком" вогню ефект буде просто неймовірним.
Читайте також Як приготувати курячі гомілки з молодою картоплею у топленому маслі: особливий рецепт
Рецепт шашлика на маринаді з оцтом
- Час: 8 годин (з маринуванням)
- Порцій: 6 – 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми свинячої шиї;
– 1 кілограм цибулі;
– 1,5 літра води;
– 3 столові ложки оцту;
– 2 столові ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– перець та приправи – до смаку.
Приготування:
- М'ясо нарізаємо шматками, а цибулю кільцями.
- Складаємо м'ясо та цибулю у каструлю, солимо.
- Змішуємо у воді розмішуємо воду, сіль, оцет та цукор.
- Заливаємо м'ясо маринадом та залишаємо на ніч у холодильнику.
- Потім залишається посмажити шашлик на вугіллі до готовності.