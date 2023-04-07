Як зробити ідеальну печену картоплю: секрет у двох важливих інгредієнтах
7 квітня 2023, 16:16Читать новость на русском
Джерело:papilot
Важко знайти більш смачну страву, ніж запечена фарширована картопля. Це надзвичайно апетитна та ситна їжа, яка не стане важким випробуванням навіть для новачків.
Нам потрібно всього кілька речей, щоб приготувати ідеальну печену картоплю. Варто додати карамелізовану цибулю та ароматний сир чеддер – і смак страви перетвориться на справжній вибух задоволення.
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Рецепт запеченої картоплі з карамелізованою цибулею
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Розріжте картоплю навпіл.
- Кожну половинку проколіть виделкою в кількох місцях.
- Змастіть оливковою олією та приправте чебрецем, морською сіллю та перцем.
- Викладіть картоплю на деко. Випікайте п'ятдесят хвилин при 190 градусах.
- Обсмажте цибулю, посипте цукром і полийте бальзамічним оцтом. Тушкуйте цибулю до м’якості.
- Дістаньте картоплю з духовки.
- Коли вона охолоне, заберіть серцевину та розімніть.
- Додайте до картоплі чеддер, грецький йогурт і помідори. Ретельно перемішайте.
- Отриману масу вилийте на картопляну шкаралупу та посипте її моцарелою та чеддером, потім запікайте пів години, поки вони апетитно не підрум'яняться.
- Перед подачею посипте карамелізованою цибулею.