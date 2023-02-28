Як смачно запекти скумбрію – 5 варіантів на вибір

28 лютого 2023, 17:29
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Джерело:

Оксана Крецул

Скумбрія – доступна, бюджетна риба багата на корисні жири, які є у дорогому лососі та форелі. Та не кожен вміє правильно її готувати. У нас кілька рецептів на вибір.

Не знаєте, як запекти скумбрію? Ми дібрали п'ять простих варіантів, які допоможуть зробити зі звичайної риби справжній кулінарний шедевр.

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Як розробити скумбрію – покрокова інструкція

  • Не розморожуйте її повністю, так буде легше працювати з рибою;
  • Промиваємо її під проточною водою;
  • Розрізаємо черевце, дістаємо нутрощі та знімаємо чорну плівку;
  • Відрізаємо вздовж хребта філе з обидвох боків;
  • Знову промиваємо її під проточною водою, протираємо паперовими рушниками.

Тепер можна переходити до приготування скумбрії.

Варіант 1

Інгредієнти:
 – скумбрія;
 – сіль;
 – лимон.

Приготування:

  • Скумбрію викладаємо на пергамент, щедро солимо.
  • Скроплюємо лимонним соком, накриваємо шматочками лимона і запікаємо.
  • Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.

Варіант 2

Інгредієнти:
 – скумбрія;
 – сіль;
 – лимон;
 – гірчиця в зернах.

Приготування:

  • Скумбрію викладаємо на пергамент, щедро солимо.
  • Скроплюємо лимонним соком, додаємо гірчицю в зернах і накриваємо шматочками лимона. Запікаємо в духовці.
  • Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.

Варіант 3

Інгредієнти:
 – скумбрія;
 – сіль;
 – лимон;
 – цибуля.

Приготування:

  • Скумбрію викладаємо на пергамент, щедро солимо.
  • Додаємо тоненькі скибки цибулі та накриваємо шматочками лимона і запікаємо.
  • Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.

Варіант 4

Інгредієнти:
 – скумбрія;
 – лимон;
 – соєвий соус.

Приготування:

  • Скумбрію маринуємо 30 хвилин у соєвому соусі змішаному з лимонним соком (1:1).
  • Викладаємо на деко та запікаємо в духовці.
  • Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.

Варіант 5

Інгредієнти:
 – скумбрія;
 – сіль;
 – лимон;
 – розмарин.

Приготування:

  • Скумбрію викладаємо на деко, скроплюємо лимонним соком та щедро солимо.
  • Накриваємо гілочкою розмарину та відправляємо в духовку.
  • Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак