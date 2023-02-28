Як смачно запекти скумбрію – 5 варіантів на вибір
28 лютого 2023, 17:29Читать новость на русском
Джерело:Оксана Крецул
Скумбрія – доступна, бюджетна риба багата на корисні жири, які є у дорогому лососі та форелі. Та не кожен вміє правильно її готувати. У нас кілька рецептів на вибір.
Не знаєте, як запекти скумбрію? Ми дібрали п'ять простих варіантів, які допоможуть зробити зі звичайної риби справжній кулінарний шедевр.
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Як розробити скумбрію – покрокова інструкція
- Не розморожуйте її повністю, так буде легше працювати з рибою;
- Промиваємо її під проточною водою;
- Розрізаємо черевце, дістаємо нутрощі та знімаємо чорну плівку;
- Відрізаємо вздовж хребта філе з обидвох боків;
- Знову промиваємо її під проточною водою, протираємо паперовими рушниками.
Тепер можна переходити до приготування скумбрії.
Варіант 1Інгредієнти:
– скумбрія;
– сіль;
– лимон.
Приготування:
- Скумбрію викладаємо на пергамент, щедро солимо.
- Скроплюємо лимонним соком, накриваємо шматочками лимона і запікаємо.
- Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
Варіант 2Інгредієнти:
– скумбрія;
– сіль;
– лимон;
– гірчиця в зернах.
Приготування:
- Скумбрію викладаємо на пергамент, щедро солимо.
- Скроплюємо лимонним соком, додаємо гірчицю в зернах і накриваємо шматочками лимона. Запікаємо в духовці.
- Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
Варіант 3Інгредієнти:
– скумбрія;
– сіль;
– лимон;
– цибуля.
Приготування:
- Скумбрію викладаємо на пергамент, щедро солимо.
- Додаємо тоненькі скибки цибулі та накриваємо шматочками лимона і запікаємо.
- Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
Варіант 4Інгредієнти:
– скумбрія;
– лимон;
– соєвий соус.
Приготування:
- Скумбрію маринуємо 30 хвилин у соєвому соусі змішаному з лимонним соком (1:1).
- Викладаємо на деко та запікаємо в духовці.
- Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
Варіант 5Інгредієнти:
– скумбрія;
– сіль;
– лимон;
– розмарин.
Приготування:
- Скумбрію викладаємо на деко, скроплюємо лимонним соком та щедро солимо.
- Накриваємо гілочкою розмарину та відправляємо в духовку.
- Запікаємо рибу 25 – 35 хвилин при температурі 180 градусів.
Смачного!