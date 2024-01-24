Далеко не кожна робить це правильно: як смажити печериці

Печериці можна смажити, варити, запікати й навіть їсти сирими. Щоб гриби були по-справжньому смачними, важливо їх правильно приготувати.

Під час смаження на пательні печериці випускають багато води. Тому краще не накривайте її кришкою.

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Скільки треба смажити печериці

Час приготування залежатиме від сили вогню.

Якщо смажити великі печериці на великому вогні, то вистачить 10 хвилин . При цьому гриби потрібно постійно перевертати лопаткою.

. При цьому гриби потрібно постійно перевертати лопаткою. Дрібні ж шматочки на великому вогні можна приготувати й за 5 хвилин.

Також час готування залежить від кількості печериць на пательні. Тому не кладіть багато грибів, адже інакше доведеться їх довго смажити. В самому кінці страву можна посолити та поперчити до смаку.

Скільки смажити гриби з цибулею

Гриби з цибулею готуються дуже просто.

Можна смажити печериці та цибулю на одній пательні . Спочатку покладіть гриби та готуйте їх 10 – 15 хвилин. Коли вода випарується, додайте нарізану цибулю і долийте зовсім небагато олії. Досмажте все разом ще 10 – 15 хвилин, постійно перемішуючи. В кінці посоліть і поперчіть.

. Спочатку покладіть гриби та готуйте їх 10 – 15 хвилин. Коли вода випарується, додайте нарізану цибулю і долийте зовсім небагато олії. Досмажте все разом ще 10 – 15 хвилин, постійно перемішуючи. В кінці посоліть і поперчіть. Можна готувати цибулю та печериці на різних сковородах. Обсмажте цибулю до золотистої скоринки. Паралельно на другій пательні посмажте печериці 10 – 15 хвилин. В самому кінці все з'єднайте й 1 хвилинку обсмажте разом, щоб смаки об'єдналися.

Заморожені печериці смажаться 10 – 15 хвилин. Їх треба викладати у добре розігріту пательню, заздалегідь не розморожуючи. Готуйте, постійно перемішуючи. Коли вже волога випарувалася, посоліть та поперчіть до смаку.