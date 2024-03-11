Щоб мала скоринку, але не розвалилася: як правильно смажити рибу
Джерело:Beszamel
Смажена риба – це чудова ідея для смачної вечері чи обіду. Вона готується просто і швидко, але під час смаження можуть виникнути проблеми.
Перевертати рибу вдається не завжди. Буває, що філе розпадається на більш дрібні частини. У такому вигляді страва не виглядає апетитно і не смакує. Як посмажити рибу, щоб вона не розвалилася?
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Як смажити рибу, щоб вона не розвалилася
Є простий і ефективний рецепт смачної риби, яка не розвалиться при смаженні на сковороді. Цим простим прийомом користуються кухарі багатьох ресторанів. Він дозволить зберегти форму риби та додасть страві апетитності.
Розігрійте на сковороді оливкову олію та обсмажте рибу до золотистої скоринки. Додайте трішки вершкового масла і смажте до його розтоплення, не торкаючись філе. Рибу переверніть і смажте кілька хвилин.Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Про що ще слід пам'ятати
Використовуючи спосіб смаження рибного філе на сковороді з вершковим маслом, варто пам'ятати кілька важливих елементів.
Помістивши рибу шкірою вниз в розігріту оливкову олію, злегка притисніть її лопаткою на кілька секунд. Шматки риби не можна зрушувати з місця.
Коли риба знизу апетитно підрум'яниться, додайте вершкове масло. Філе може навіть прилипнути до дна каструлі, але розтоплене масло легко впорається з цим.
Також слід пам'ятати, що при смаженні рибу не варто перевертати кілька разів. Зробити це потрібно лише один раз, тільки в самому кінці часу смаження. Кухарі рекомендують перевертати філе риби лопаткою, коли пройде приблизно третина часу смаження.Все що потрібно знати: як зварити смачну рибну юшку.