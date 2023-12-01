Як солити червону рибу, щоб вона була смачною: рецепт лосося главлакс з пікантним соусом
1 грудня 2023, 13:10Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Малосольний лосось з сіллю, цукром і кропом настоюється буквально кілька годин, а смакує просто розкішно. До того ж така риба, якщо її приготувати самостійно, буде значно дешевшою за готову засолену червону рибу.
Обирайте філе без луски, щоб не заморочуватися над чищенням риби. Солити лосось гравлакс принципово важливо морською сіллю, адже з нею буде значно смачніше.
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Як приготувати малосольний лосось
- Час: 8 годин
- Порцій: 8
– 500 грамів філе лосося;
– 3 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки дрібної морської солі;
– 100 грамів кропу;
– 1 чайна ложка свіжомеленого чорного перцю;
– 3 столові ложки солодкої гірчиці;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка білого винного оцту;
– 100 мілілітрів рафінованої соняшникової олії;
– 2 столові ложки дрібно посіченого кропу.
Слабосолоний лосось – окраса святкового столу / Фото Unsplash
Приготування:
- Шматок лосося промочіть паперовим рушником. За допомогою рибного пінцета витягніть усі кісточки.
- З боку шкірки зробіть неглибокі поперечні надрізи на відстані 1 сантиметр одне від одного, щоб риба добре просолилась з усіх боків.
- Перемішайте 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки дрібної морської солі та 1 чайну ложку свіжомеленого чорного перцю. Дрібно посічіть 100 грамів кропу.
- У скляний чи сталевий судок насипте половину суміші спецій та викладіть рибу шкірою вниз.
- Зверху посипте рибу залишками суміші солі й цукру та вкрийте дрібно посіченим кропом.
- Накрийте лосось дерев'яною дощечкою чи скляним судком, навантажте будь-яким вантажем та лишіть на 2 години за кімнатної температури. Згодом переставте рибу в холодильник на 6 годин.
- Змийте маринад та висушіть рибу паперовим рушником. Зріжте філе зі шкірки та наріжте порційними шматочками.
- Для соусу змішайте в мисці віничком 3 столові ложки солодкої гірчиці, 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку білого винного оцту, 100 мілілітрів рафінованої соняшникової олії та 2 столові ложки дрібно посіченого кропу.