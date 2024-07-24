І тоді котлети будуть ідеальними: які правильні пропорції солі у фарші

Здавалось б, немає нічого простішого, аніж посолити м'ясо. Та виявляється, що порушення пропорції негативно вплине на результат.

Як роблять усі

Якщо ви готуєте котлети зі свинини або яловичини, то просто мусите знати цей секрет. Він стосується такого простого процесу, як соління. Майже всі роблять це "на око", та це треба сприймати як помилку, а не кулінарну традицію.

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Річ у тому, що від кількості солі залежить консистенція м'яса. Тому для отримання ідеального результату варто дотримуватися перевірених правил.

Як солити фарш

Якщо ви використовуєте дрібну сіль, то пам'ятайте просту формулу:

Цей секрет стане у пригоді, якщо ви готуєте страву зі свинини, яловичини або індички.