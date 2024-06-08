Смачний десерт для всієї сім'ї: готуємо полуничний пляцок
8 червня 2024, 18:15Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Для приготування цього десерту не доведеться докладати великих зусиль. Просто з'єднайте всі інгредієнти, поставте страву у духовку – у вас вийде неймовірна смакота.
Немає кращого поєднання за шоколад та полуницю – це незамінна класика. Готуйтеся до того, що на потім не залишиться ні крихти – все одразу з'їдять за столом.
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Брауні з полуницею
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 грамів чорного шоколаду;
– 3 яйця (кімнатної температури);
– 250 грамів дрібного цукру;
– 135 грамів борошна;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 1 столова ложка арахісового масла або дрібка солі;
– 150 грамів полуниці;
– 100 грамів чорного або молочного шоколаду.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 160 градусів.
- Підготуйте невелику прямокутну форму для випікання, змастіть її вершковим маслом і застеліть папером для випічки.
- Вершкове масло помістіть в каструлю і розтопіть на повільному вогні.
- Поламайте 200 грамів чорного шоколаду на кубики, додайте до масла.
- Розтопіть, помішуючи, і відставте з вогню.
- В окремій мисці змішайте віночком яйця і цукор. Додайте розтоплений шоколад і масло, ваніль.
- Додайте борошно і перемішуйте до однорідного тіста.
- Викладіть на підготовлене деко і покладіть зверху тонкі скибочки полуниці, залишаючи приблизно 1 сантиметр один від одного. Посипте десерт темним або молочним шоколадом.
- Поставте в духовку і випікайте приблизно 35 хвилин, поки тісто трохи не підніметься.
- Після запікання та охолодження наріжте невеликими шматочками.