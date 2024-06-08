Смачний десерт для всієї сім'ї: готуємо полуничний пляцок

8 червня 2024, 18:15
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Джерело:

Kwestia smaku

Для приготування цього десерту не доведеться докладати великих зусиль. Просто з'єднайте всі інгредієнти, поставте страву у духовку – у вас вийде неймовірна смакота.

Немає кращого поєднання за шоколад та полуницю – це незамінна класика. Готуйтеся до того, що на потім не залишиться ні крихти – все одразу з'їдять за столом.

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Брауні з полуницею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Шалено смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 грамів чорного шоколаду;
– 3 яйця (кімнатної температури);
– 250 грамів дрібного цукру;
– 135 грамів борошна;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 1 столова ложка арахісового масла або дрібка солі;
– 150 грамів полуниці;
– 100 грамів чорного або молочного шоколаду.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 160 градусів.
  2. Підготуйте невелику прямокутну форму для випікання, змастіть її вершковим маслом і застеліть папером для випічки.
  3. Вершкове масло помістіть в каструлю і розтопіть на повільному вогні.
  4. Поламайте 200 грамів чорного шоколаду на кубики, додайте до масла.
  5. Розтопіть, помішуючи, і відставте з вогню.
  6. В окремій мисці змішайте віночком яйця і цукор. Додайте розтоплений шоколад і масло, ваніль.
  7. Додайте борошно і перемішуйте до однорідного тіста.
  8. Викладіть на підготовлене деко і покладіть зверху тонкі скибочки полуниці, залишаючи приблизно 1 сантиметр один від одного. Посипте десерт темним або молочним шоколадом.
  9. Поставте в духовку і випікайте приблизно 35 хвилин, поки тісто трохи не підніметься.
  10. Після запікання та охолодження наріжте невеликими шматочками.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська