Справжній австрійський штрудель з яблуками: старовинний рецепт імперії Габсбургів
Джерело:przyslij przepis
Хрустка скоринка, ніжне тісто та солодка начинка – неймовірний австрійський штрудель просто тане у роті. Це чудова випічка, яка врятує від осінньої прохолоди та навіть поганого настрою.
Австрійська кухня знаменита своєю різноманітністю та вишуканістю, а її символом є штрудель. Ця дивовижна випічка зберігає традиції, смак та атмосферу минулих часів. Виготовляється десерт з тонкого тіста та різноманітною начинкою – від яблук і горіхів до інших фруктів.
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Хто випік перший штрудель
Саме віденці прославили цю випічку з ніжним, тонким шаром тіста та солодкою, терпкою яблучною начинкою. Відома турецька пахлава, завезена в Австрію в 1453 році, заклала основу штрудля. Він став популярним у XVIII столітті по всій імперії Габсбургів.
Рецепт штрудля з яблуками та горіхами
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 250 грамів борошна;
– 30 грамів вершкового масла шматочком + 100 грамів розтопленого масла;
– 90 мілілітрів води;
– щіпка солі;
– 1 кілограм яблук;
– 100 грамів родзинок (можна курагу);
– 50 грамів будь-яких горіхів;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 1 – 2 чайні ложки кориці;
– 5 столових ложок панірувальних сухарів;
– цукрова пудра для посипання.
Приготування:
- Борошно просійте в миску, додайте нарізане шматочками масло, яйце, воду, сіль і швидко замісіть тісто.
- Загорніть в алюмінієву фольгу і охолодіть в холодильнику на 1 годину.
- Яблука помийте, очистіть від шкірки і наріжте невеликими скибочками.
- У велику миску висипте горіхи, родзинки, панірувальні сухарі, цукор, ванільний цукор і корицю та половину розтопленого масла.
- Охолоджене тісто розкачайте в тонкий довгастий корж, змастіть рештою розтопленого вершкового масла.
- Покладіть фрукти на один край і дуже акуратно згорніть.
- Акуратно викладіть штрудель на деко, застелене папером для випічки, і поставте в розігріту духовку.
- Випікайте 60 хвилин при 190 градусах до золотистого кольору. Готовий штрудель можна посипати цукровою пудрою.