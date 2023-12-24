Може стати перлиною Святвечора: рецепт тушкованої капусти з особливим інгредієнтом

Святковий стіл на Святвечір повинен бути пісним, тож тушкована капуста обов'язково буде у вашому меню. Якщо ви полюбляєте експерименти, то неодмінно спробуйте цей рецепт.

Цей варіант тушкованої капусти настільки простий, що точно не додасть вам турбот перед святом. Втім, про смак страви можна сказати лише абсолютно протилежне – він далекий від звичайного, тому ця капуста заслуговує на те, аби опинитися на святковому столі.

Цікаво Рідка кутя: як приготувати традиційну страву на Святвечір

Рецепт тушкованої капусти з грибами

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів свіжих або сушених грибів;

– 1 цибуля;

– 2 – 3 морквини;

– половина качана свіжої капусти;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець та зелень до смаку.

Приготування:

Капусту шаткуємо, гриби нарізаємо слайсами, моркву натираємо, а цибулю – дрібно нарізаємо. Викладаємо капусту у каструлю або глибоку сковорідку, додаємо олію і ставимо на маленький вогонь. Додаємо до капусти решту інгредієнтів і тушкуємо 40 – 45 хвилин до готовності. Подаємо до столу гарячою, перед подачею можна посипати зеленню.

Смачного!