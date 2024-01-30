Ви варитимете лише так: простий рецепт найчервонішого борщу
30 січня 2024, 19:05Читать новость на русском
Джерело:sprava_smaku
Кожна українська родина має свій рецепт борщу. Однак не в кожного він виходить по-справжньому червоним.
Спробуйте скористатися цим простим рецептом. Вам точно сподобається!
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Рецепт червоного борщу
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти для бульйону:
– 300 грамів свинини;
– 300 грамів яловичини;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 3 літри води.
Для борщу:
– 1 цибуля;
– 1 буряк;
– 1 морква;
– половина болгарського перцю;
– 70 грамів томатної пасти;
– 2 помідори;
– дрібка цукру;
– 3 картоплини;
– 100 грамів капусти;
– 30 грамів зелені;
– 5 зубчиків часнику;
– 1 лавровий лист;
– 1 столова ложка солі;
– 2 горошинки духмяного перцю;
– дрібка чорного меленого перцю.
Приготування:
- Занурте м'ясо у гарячу воду та проваріть 2 хвилини. Після цього воду злийте, а м'ясо промийте.
- Моркву та цибулю почистьте, поріжте на довільні шматки та обсмажте на сухій пательні до рум'яної скоринки.
- Покладіть у каструлю промите м'ясо, обсмажені овочі та залийте все водою. Доведіть до кипіння і варіть бульйон під кришкою на середньому вогні протягом 60 – 90 хвилин.
- Тим часом приготуйте заправку. Обсмажте цибулю, порізану кубиками, на рослинній олії до прозорості.
- Почистьте буряк. Поріжте його тонкою соломкою, відправте до цибулі та додайте дрібку цукру. Обсмажте буряк із цибулею протягом 5 хвилин на помірному вогні.
- Моркву почистьте, поріжте соломкою і відправте до буряка. Смажте все разом протягом 2 – 3 хвилин.
- Солодкий червоний перець поріжте соломкою і додайте до овочів. Обсмажте протягом 1 хвилини.
- Потім відправте в заправку томатну пасту і все добре перемішайте. Додайте очищені та подрібнені томати.
- Тушкуйте заправку під кришкою на помірному вогні протягом 5 – 10 хвилин.
- З готового бульйону вийміть моркву та цибулю. Додайте сіль та спеції.
- Картоплю почистьте та поріжте невеликими кубиками. Додайте картоплю в бульйон і варіть протягом 5 хвилин.
- Капусту поріжте тонкою соломкою і відправте до картоплі.
- Через 10 хвилин після картоплі відправте в каструлю заправку з овочів та буряка. Варіть борщ до готовності картоплі протягом 15 – 17 хвилин.
- За 5 хвилин до кінця відправте в каструлю подрібнену зелень та часник. Все добре перемішайте, накрийте кришкою і зніміть з вогню.