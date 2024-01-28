Ви могли робити це неправильно: дізнайтеся як варити гречку, щоб її їли всі
28 січня 2024, 22:10Читать новость на русском
Джерело:Smakplus
Гречка – корисна, смачна та дієтична крупа. Окрім цього, вона абсолютно елементарно готується.
Гречку можна просто залити водою і залишити на ніч. Зранку вона буде готова для споживання.
Якщо ви хочете додати нового смаку до звичної каші, спробуйте обсмажити її перед варінням. У цьому ж рецепті ви дізнаєтеся традиційний спосіб приготування гречки.
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Як варити гречку
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3
– 230 грамів гречки;
– 625 мілілітрів води;
– 30 мілілітрів олії;
– 5 грамів солі.
Гречка – надзвичайно проста у приготуванні / Фото Unsplash
Приготування:
- Гречану крупу переберіть, помийте та залийте холодною водою.
- За бажанням додайте сіль, олію або масло.
- Накрийте каструлю кришкою та доведіть до кипіння.
- Далі потрібно зменшити вогонь до мінімуму і поварити ще 10 хвилин під кришкою.