Як зварити макарони, щоб вони були смачні: поради шеф-кухаря Джеймса Мартіна

Популярний телеведучий та шеф-кухар Джеймс Мартін поділився головним секретом приготування правильних макаронів.

Джерело: шоу Saturday Morning with James Martin

Відомий британський шеф-кухар та телеведучий Джеймс Мартін поділився своїми секретами щодо приготування смачних макаронів.

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На перший погляд, приготування макаронів виглядає дуже простим та легким завданням, але коли кінцевий варіант приготованої страви виглядає плачевно, ми частенько не можемо зрозуміти, коли був саме той момент – похибки.

У одному із випусків британського кулінарного шоу Saturday Morning with James Martin шеф-кухар розповів про головні секрети у приготуванні макаронів, завдяки яким страва виходить нереально смачною.

Головним секретом за словами шеф-кухаря є правильне співвідношення вершкового масла та солі при варінні макаронів.

У сковороді з макаронами багато води та багато солі, — розповідає Джеймс Мартін.

Щодо масла у страві, його потрібно додавати зовсім трішки, щоб не перебити смак соусу, який додаватиметься у страву на наступному етапі приготування. А от сіль шеф-кухар додає не шкодуючи.

Фото: Джеймс Мартін/prima.co.uk

Цим знанням Джеймс Мартін завдячує вже покійному шеф-кухарю з Італії – Антоніо Карлуччіо.

Оскільки макарони, або паста, саме так її називають в Італії, визнали найуніверсальнішою стравою у світі, її можна подавати з будь-якими соусами або продуктами.

Найпопулярнішими стравами залишаються: лазанья, паста Карбонара, м'ясна паста Болоньєзе та равіолі. Готуйте із задоволенням разом з нами. Смачного!