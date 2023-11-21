Малеча проситиме добавку: як зварити манну кашу смачно і без грудочок

Майже всі діти не люблять їсти манну кашу через грудочки. Однак вона може бути по-справжньому смачною – варто лише дотримуватися простого алгоритму.

Додайте в манку сухофрукти та горішки. Так вона буде корисною не лише для дітей, а й для їхніх батьків.

Смачна ідея для вечері Готуємо смачні та соковиті курячі котлети: 3 рецепти, які вразять усю родину

Як зварити манну кашу без грудочок

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 2

– 0,5 літра молока;– 100 грамів манної крупи;– 50 грамів родзинок;– 50 грамів кураги;– 50 грамів інжиру;– 50 грамів суміші горіхів;– 50 грамів цукру;– 20 грамів вершкового масла;– 20 грамів висівок.



Манка з сухофруктами буде не лише смачною, а й корисною / Фото Unsplash

Приготування:

Налийте молоко у каструлю і поставте грітися. Манну крупу прогрійте на сухій сковороді та засипте тонкою цівкою у кипляче молоко, постійно помішуючи. Додайте цукор, висівки, масло і варіть до готовності – орієнтовно 15 – 20 хвилин. Сухофрукти добре помийте в гарячій воді, курагу та інжир подрібніть. Наприкінці варіння додайте їх в кашу, перемішайте, доведіть до кипіння і вимкніть. Нехай каша настоїться 20 – 30 хвилин, щоб сухофрукти набухли й стали м'якими. Після цього покладіть страву в тарілки, прикрасьте сухофруктами та горішками.