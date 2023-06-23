Як відрізнити натуральний мед від штучного: на що обов’язково потрібно звернути увагу

Обираючи мед, слід достеменно знати, на що звернути увагу, аби не придбати підробку. Про фальсифікати може вказувати кілька ознак.

Свіжий мед – незамінний компонент на українському столі. Його додають у чай, випічку, а ще він так смакує із сиром. Про те, як правильно обрати продукт і не попастися на фальсифікат, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Підроблений мед – це продукт, схожий на мед, який був модифікований ароматизаторами, наповнювачами, барвниками та цукром. Фактично, деякі підроблені "меди" можуть взагалі не містити бджолиного меду, натомість виготовляються із суміші глюкозних сиропів: кукурудзяного, тростинного чи бурякового настою.

Яким має бути мед

Натуральний мед, згідно із ДСТУ (Державним стандартом України) має мати солодкий, ніжний, приємний смак. Може бути трішки терпким та подразнювати слизову оболонку порожнини рота, без сторонніх запахів.

За кольором може бути як безбарвним, так і білим, а також ясно-жовтим, жовтим, темно-жовтим, темним з різними відтінками. Колір меду залежить в основному від пігментів, що містяться в нектарі. Біолокаційний мед практично безбарвний, а гречаний, навпаки – темно-жовтий. Під час нагрівання і тривалого зберігання мед темніє, а закристалізованім стані має світліше забарвлення. Консистенція меду може бути рідка, в`язка, дуже в`язка або щільна.

Все про мед / Фото unsplash

Як перевірити мед в домашніх умовах?

Візьміть склянку води з оцтом і додайте кілька крапель меду. Якщо суміш починає утворювати піну, це означає, що мед нечистий або підроблений. Однак якщо піна не утворюється, це означає, що мед натуральний.

Чистий мед – липкий?

Натуральний мед не липкий, якщо його розтерти між пальцями. Підроблений нектар може бути липким через додаткові підсолоджувачі. Сам по собі мед досить густий, і йому потрібен час, щоб переміститися з однієї поверхні чи банки в іншу, тоді як підроблений мед дуже легкий і рідкий.

Чи кристалізується справжній мед?

Справжній мед, незалежно від сорту, кристалізується завжди. Це тільки питання часу. Одні сорти меду, як, наприклад, соняшниковий, можуть кристалізуватися навіть за декілька тижнів. Інші, як акацієвий, можуть не кристалізуватись декілька років.

Також допускається кристалізація від дрібнозернистої до грубозернистої. Мед не повинен мати ознак бродіння і механічних домішок.