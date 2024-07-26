Про це знають далеко не всі: як правильно їсти хінкалі

Хінкалі – кулінарна візитівка Грузії, без якої неможливо уявити кухню цієї країни. Про далеко не всі знають, як правильно їсти цю страву.

Найголовніше, що слід пам'ятати – хінкалі не можна різати ножем, виливати бульйон на тарілку чи їсти хвостики. Також не треба брати до них хліб, адже хінкалі – це самостійна страва.

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Як правильно їсти хінкалі

Ключове правило – хінкалі їдять виключно руками, тримаючи за хвостик. Якщо проштрикнути хінкалі виделкою, ароматний бульйон витече і страва втратить свій смак. Тому потрібно:

Взяти хінкалі за хвостик. Надкусити і випити бульйон. Доїсти весь хінкалі.

Хінкалі варто їсти дуже теплою, але не гарячою, щоб не отримати опік. Якщо вони охолонуть, смак буде вже не той.

Якщо ж вам необхідно нагріти хінкалі, не використовуйте мікрохвильовку. Натомість краще підсмажити їх на пательні.

Варто зауважити, що хвостики від хінкалі не їдять, вони призначені виключно для того, щоб триматися за них. Річ у тім, що хвостики складаються з щільного, погано провареного тіста, тож усередині залишаються майже сирими. Це може нашкодити шлунку, тому краще просто залишити їх на тарілці.