У сезон грибів є можливість надати будням нових відтінків, не вигадуючи нічого складного й використовуючи звичні бюджетні інгредієнти. Ці котлетки – чергове тому підтвердження, розповідає 24 Канал з посиланням на Moje gotowanie.

Читайте також Готуєте на всю зиму – а зʼїдять за один вечір: як закрити баклажани як гриби

Яку крупу обрати для котлет?



Ячмінна крупа та гречка – найбільш популярні варіанти, з якими ви гарантовано отримаєте чудовий результат, підказує портал "Буду готувати".

Як приготувати котлети з грибів та крупи?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів перловки;

– 300 грамів грибів;

– 1 цибуля;

– 3 зубчики часнику;

– 2 яйця;

– 30 грамів панірувальних сухарів;

– дрібка солі, перцю та мускатного горіха;

– 30 мілілітрів олії.

Приготування:

Промийте перлову крупу, доки вода не стане прозорою. Залийте водою (500 мілілітрів на склянку крупи), варіть близько 15 хвилин до готовності, потім охолодіть. Цибулю наріжте кубиками, часник подрібніть, гриби очистіть і наріжте дрібно або натріть. Обсмажте цибулю на олії, додайте часник, потім гриби. Готуйте на сильному вогні, поки вони не підрум’яняться й не випариться рідина. Остудіть. У мисці змішайте перловку, гриби, яйця, панірувальні сухарі, сіль, перець, мускатний горіх і, за бажання, спеції чи гірчицю. Якщо маса суха – додайте яйце, якщо рідка – сухарі. Сформуйте котлети, поставте у холодильник на 30 хвилин, щоб затверділи. Обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте з овочевим салатом або томатним соусом.

Смачного!

