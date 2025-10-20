У сезон грибів є можливість надати будням нових відтінків, не вигадуючи нічого складного й використовуючи звичні бюджетні інгредієнти. Ці котлетки – чергове тому підтвердження, розповідає 24 Канал з посиланням на Moje gotowanie.
Читайте також Готуєте на всю зиму – а зʼїдять за один вечір: як закрити баклажани як гриби
Яку крупу обрати для котлет?
Ячмінна крупа та гречка – найбільш популярні варіанти, з якими ви гарантовано отримаєте чудовий результат, підказує портал "Буду готувати".
Як приготувати котлети з грибів та крупи?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів перловки;
– 300 грамів грибів;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 2 яйця;
– 30 грамів панірувальних сухарів;
– дрібка солі, перцю та мускатного горіха;
– 30 мілілітрів олії.
Приготування:
- Промийте перлову крупу, доки вода не стане прозорою. Залийте водою (500 мілілітрів на склянку крупи), варіть близько 15 хвилин до готовності, потім охолодіть.
- Цибулю наріжте кубиками, часник подрібніть, гриби очистіть і наріжте дрібно або натріть.
- Обсмажте цибулю на олії, додайте часник, потім гриби.
- Готуйте на сильному вогні, поки вони не підрум’яняться й не випариться рідина. Остудіть.
- У мисці змішайте перловку, гриби, яйця, панірувальні сухарі, сіль, перець, мускатний горіх і, за бажання, спеції чи гірчицю. Якщо маса суха – додайте яйце, якщо рідка – сухарі.
- Сформуйте котлети, поставте у холодильник на 30 хвилин, щоб затверділи. Обсмажте з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавайте з овочевим салатом або томатним соусом.
Смачного!
Яку страву варто спробувати?
Спробуйте улюблені деруни з оригінальним інгредієнтом.
З цим рецептом вони вийдуть ще хрусткішими ззовні та соковитішими всередині.