У сезон грибів є можливість надати будням нових відтінків, не вигадуючи нічого складного й використовуючи звичні бюджетні інгредієнти. Ці котлетки – чергове тому підтвердження, розповідає 24 Канал з посиланням на Moje gotowanie.

Яку крупу обрати для котлет?

Ячмінна крупа та гречка – найбільш популярні варіанти, з якими ви гарантовано отримаєте чудовий результат, підказує портал "Буду готувати".

Як приготувати котлети з грибів та крупи?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 300 грамів перловки;
– 300 грамів грибів;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 2 яйця;
– 30 грамів панірувальних сухарів;
– дрібка солі, перцю та мускатного горіха;
– 30 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Промийте перлову крупу, доки вода не стане прозорою. Залийте водою (500 мілілітрів на склянку крупи), варіть близько 15 хвилин до готовності, потім охолодіть.
  2. Цибулю наріжте кубиками, часник подрібніть, гриби очистіть і наріжте дрібно або натріть.
  3. Обсмажте цибулю на олії, додайте часник, потім гриби.
  4. Готуйте на сильному вогні, поки вони не підрум’яняться й не випариться рідина. Остудіть.
  5. У мисці змішайте перловку, гриби, яйця, панірувальні сухарі, сіль, перець, мускатний горіх і, за бажання, спеції чи гірчицю. Якщо маса суха – додайте яйце, якщо рідка – сухарі.
  6. Сформуйте котлети, поставте у холодильник на 30 хвилин, щоб затверділи. Обсмажте з обох боків до золотистої скоринки.
  7. Подавайте з овочевим салатом або томатним соусом.

Смачного!

