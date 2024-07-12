Пряний смак і чудовий аромат: кабачки з кетчупом на зиму

12 липня 2024, 21:51
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Джерело:

food obozrevatel

Кабачки з кетчупом на зиму – смачна закуска і доповнення до будь-яких страв. Приготування закрутки просте і не потребує великих зусиль.

Вони хрусткі та апетитні, а пряний аромат зводить з розуму як тільки відкривається кришка банки. Такі кабачки будуть смакувати усім!

До теми Більше не будете смажити чи тушити: готуємо кабачки у духовці

Кабачки з кетчупом на зиму

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2,5 кілограми кабачка;
– 1,5 літра води;
– 300 грамів кетчупу "Чилі";
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка оцту;
– 2 столові ложки солі;
– 8 – 10 зубчиків часнику;
– листя хрону до смаку;
– кріп до смаку;
– 8 – 10 штук духмяного перцю;
– 30 штук чорного перцю горошком.

Приготування:

  1. Спочатку наріжте кабачки на вісім частин.
  2. Консервувати закуску варто в півлітрових банках, тому інгредієнти розподіліть відповідно до цього об'єму.
  3. На одну півлітрову банку знадобиться один запашний перець горошком, три горошини чорного перцю та один зубчик часнику. Також додайте листя хрону і кріп до смаку.
  4. Після того, як усі прянощі будуть у банках, викладіть нарізані кабачки.
  5. Для маринаду закип'ятіть воду. У киплячу воду додайте цукор, сіль і кетчуп "чилі". Коли цукор і сіль повністю розчиняться, а рідина знову закипить, додайте оцет.
  6. Гарячий маринад залийте в банки з кабачками. Для стерилізації підготуйте каструлю, на дно якої постеліть рушник.
  7. Виставте банки в каструлю і залийте їх теплою водою.
  8. Накрийте банки кришками і поставте на плиту для стерилізації. Стерилізуйте 10 хвилин з моменту закипання для півлітрових банок або 15 хвилин для літрових банок.
  9. Після стерилізації закрутіть банки кришками.
  10. Остиглу закрутку перемістіть у прохолодне місце.
  11. Для маринування кабачків необхідно почекати принаймні один тиждень.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська