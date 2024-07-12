Пряний смак і чудовий аромат: кабачки з кетчупом на зиму

Кабачки з кетчупом на зиму – смачна закуска і доповнення до будь-яких страв. Приготування закрутки просте і не потребує великих зусиль.

Вони хрусткі та апетитні, а пряний аромат зводить з розуму як тільки відкривається кришка банки. Такі кабачки будуть смакувати усім!

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Кабачки з кетчупом на зиму

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

– 2,5 кілограми кабачка;– 1,5 літра води;– 300 грамів кетчупу "Чилі";– 1 склянка цукру;– 1 склянка оцту;– 2 столові ложки солі;– 8 – 10 зубчиків часнику;– листя хрону до смаку;– кріп до смаку;– 8 – 10 штук духмяного перцю;– 30 штук чорного перцю горошком.

Приготування:

Спочатку наріжте кабачки на вісім частин. Консервувати закуску варто в півлітрових банках, тому інгредієнти розподіліть відповідно до цього об'єму. На одну півлітрову банку знадобиться один запашний перець горошком, три горошини чорного перцю та один зубчик часнику. Також додайте листя хрону і кріп до смаку. Після того, як усі прянощі будуть у банках, викладіть нарізані кабачки. Для маринаду закип'ятіть воду. У киплячу воду додайте цукор, сіль і кетчуп "чилі". Коли цукор і сіль повністю розчиняться, а рідина знову закипить, додайте оцет. Гарячий маринад залийте в банки з кабачками. Для стерилізації підготуйте каструлю, на дно якої постеліть рушник. Виставте банки в каструлю і залийте їх теплою водою. Накрийте банки кришками і поставте на плиту для стерилізації. Стерилізуйте 10 хвилин з моменту закипання для півлітрових банок або 15 хвилин для літрових банок. Після стерилізації закрутіть банки кришками. Остиглу закрутку перемістіть у прохолодне місце. Для маринування кабачків необхідно почекати принаймні один тиждень.

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