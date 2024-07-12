Пряний смак і чудовий аромат: кабачки з кетчупом на зиму
12 липня 2024, 21:51Читать новость на русском
Джерело:food obozrevatel
Кабачки з кетчупом на зиму – смачна закуска і доповнення до будь-яких страв. Приготування закрутки просте і не потребує великих зусиль.
Вони хрусткі та апетитні, а пряний аромат зводить з розуму як тільки відкривається кришка банки. Такі кабачки будуть смакувати усім!
До теми Більше не будете смажити чи тушити: готуємо кабачки у духовці
Кабачки з кетчупом на зиму
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 2,5 кілограми кабачка;
– 1,5 літра води;
– 300 грамів кетчупу "Чилі";
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка оцту;
– 2 столові ложки солі;
– 8 – 10 зубчиків часнику;
– листя хрону до смаку;
– кріп до смаку;
– 8 – 10 штук духмяного перцю;
– 30 штук чорного перцю горошком.
Приготування:
- Спочатку наріжте кабачки на вісім частин.
- Консервувати закуску варто в півлітрових банках, тому інгредієнти розподіліть відповідно до цього об'єму.
- На одну півлітрову банку знадобиться один запашний перець горошком, три горошини чорного перцю та один зубчик часнику. Також додайте листя хрону і кріп до смаку.
- Після того, як усі прянощі будуть у банках, викладіть нарізані кабачки.
- Для маринаду закип'ятіть воду. У киплячу воду додайте цукор, сіль і кетчуп "чилі". Коли цукор і сіль повністю розчиняться, а рідина знову закипить, додайте оцет.
- Гарячий маринад залийте в банки з кабачками. Для стерилізації підготуйте каструлю, на дно якої постеліть рушник.
- Виставте банки в каструлю і залийте їх теплою водою.
- Накрийте банки кришками і поставте на плиту для стерилізації. Стерилізуйте 10 хвилин з моменту закипання для півлітрових банок або 15 хвилин для літрових банок.
- Після стерилізації закрутіть банки кришками.
- Остиглу закрутку перемістіть у прохолодне місце.
- Для маринування кабачків необхідно почекати принаймні один тиждень.