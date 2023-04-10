Це буде так просто і дуже смачно: рецепт копченої курки
10 квітня 2023, 18:35Читать новость на русском
Джерело:Swojski wyrob
Копченості – обов'язковий атрибут Великодня. Якщо ви шукаєте страву, яка подарує гарний смак та не потребуватиме багато енергію, то соковита копчена курочка буде ідеальним рішенням.
Ніжне куряче м'ясо – це відмінна опція для копчення як для новачків, так і для бувалих кулінарів. Коптити це м'ясо вкрай легко, а його смак гості та рідні ніколи не оминають увагою.
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Рецепт копченої курки
Час: 24 годин + 5 годин
Порцій: 6
Легке та соковите м'ясо / Фото Swojski wyrob
Приготування:
- Ретельно змішайте воду з сіллю.
- Додайте подрібнений часник і спеції.
- Помістіть курку в розсіл і залишіть в прохолодному місці на 24 години.
- Помістіть курку в розігріту коптильню. Температура в коптильні повинна бути близько 40 градусів.
- У цих умовах слід коптити курку 3 години.
- Потім частково перекриваємо вихід диму, піднімаємо температуру до 60 градусів і коптимо до тих пір, поки курка не стане золотистою. Зазвичай це займає 2 години.
- Курку можна їсти гарячою або після того, як вона охолоне.