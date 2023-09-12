З цукром чи без: як правильно закривати яблучний сік на зиму

Яблучний сік – ідеальна опція для зимових свят та звичайних родинних застіль. Аби точно насолодитися улюбленим напоєм, коли за вікном буде сніг, варто правильно його заготувати.

У заготівлі яблучного соку на зиму немає абсолютно нічого складного. З цим можна впоратися навіть тим, хто має дуже опосередкований стосунок до кулінарних хитрощів.

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Часто можна зустріти дискусії про те, чи потрібно додавати цукор. Можливо, смак яблучного соку й можна вдосконалити, але у цьому простому рецепті обійдемося без цього інгредієнта. Вам потрібні лише яблука та лимонний сік.

Рецепт яблучного соку на зиму

Час: 30 хвилин

Порцій: 4,5 літра соку

Інгредієнти:

– 5 кілограмів великих яблук;

– 100 мілілітрів лимонного соку.

Приготування: