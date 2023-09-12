З цукром чи без: як правильно закривати яблучний сік на зиму
Яблучний сік – ідеальна опція для зимових свят та звичайних родинних застіль. Аби точно насолодитися улюбленим напоєм, коли за вікном буде сніг, варто правильно його заготувати.
У заготівлі яблучного соку на зиму немає абсолютно нічого складного. З цим можна впоратися навіть тим, хто має дуже опосередкований стосунок до кулінарних хитрощів.
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Часто можна зустріти дискусії про те, чи потрібно додавати цукор. Можливо, смак яблучного соку й можна вдосконалити, але у цьому простому рецепті обійдемося без цього інгредієнта. Вам потрібні лише яблука та лимонний сік.
Рецепт яблучного соку на зиму
Час: 30 хвилин
Порцій: 4,5 літра соку
Інгредієнти:
– 5 кілограмів великих яблук;
– 100 мілілітрів лимонного соку.
Приготування:
- Видаляємо насіння з яблук.
- Пропускаємо яблука через соковижималку.
- Додаємо лимонний сік і добре перемішуємо.
- Розливаємо сік по стерилізованих пляшках або банках, щільно закриваємо.
- У каструлю наливаємо 2/3 води. Ставимо ємності у каструлю та пастеризуємо 15 хвилин.
- Виймаємо ємності з соком та перевертаємо догори ногами до охолодження.
- Зберігаємо у прохолодному та темному місці.