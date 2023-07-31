Справжній скарб зимової консервації: як правильно закрутити білі гриби
31 липня 2023, 18:19Читать новость на русском
Джерело:Eat smarter
Не дарма білі гриби вважаються найсмачнішими. Їх часто використовують в українській кухні, особливо коли потрібно приготувати юшку чи підливу до свята.
Окрім відомих нам методів заморозки та сушіння грибів, їх також можна консервувати в банки на зиму. У нас є цікавий рецепт маринованих білих грибів, який точно прийде до смаку кожному.
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Рецепт маринованих білих грибів на зиму
- Час: 2 години
- Порції: 2
– 1 кілограм білих грибів;
– 250 грамів води;
– 500 грамів оцту;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 лаврових листки;
– білий перець горошком;
– 1 столова ложка гірчиці зернами.
Приготування:
- Банки для консервування промиваємо гарячою водою.
- Для грибів у широкій каструлі доводимо воду до кипіння. Тим часом очищаємо гриби. Дрібні гриби залишаємо цілими, а великі розрізаємо навпіл.
- Додаємо гриби в киплячу воду, бланшуємо протягом 2 – 4 хвилин, потім зливаємо воду і негайно промиваємо холодною водою, щоб припинити варіння. Добре проціджуємо.
- Для маринаду доводимо воду з оцтом і спеціями до кипіння.
- Тим часом шарами додаємо в банки білі гриби. Заливаємо киплячим маринадом і відразу закриваємо банки.
- Перевертаємо банки догори дном, щоб утворився вакуум. Приблизно через 10 хвилин банки можна перевертати.
- Білі гриби зберігаються близько 4 тижнів в темному і прохолодному місці.
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