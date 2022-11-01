Готуємось до зими: як замаринувати часник з гірчицею
1 листопада 2022 , 19:42Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Маринований часник з оцтом і зернами гірчиці – один з найкращих способів зберігання цього продукту на зиму. Суперпростий рецепт дозволить кожному зробити такий смачненький запас на зиму.
Простий спосіб маринування часнику та звичні для кожного інгредієнти роблять цю страву дуже легкою та доступною. Такий часник ідеально підходить для бутербродів і холодного м'яса, хоча кожен може знайти йому новий спосіб застосування.
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Рецепт маринованого часнику
Час: 30 хвилин
Порцій: 2 баночки по 300 мілілітрів
Чудова закуска / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 7 головок часнику;
- пів склянки оцту;
- 2 склянки води;
- по половині чайної ложки солі і цукру;
- чайна ложка зерен гірчиці.
Приготування:
- Розділіть головки часнику на зубчики. Облийте його холодною водою – буде легше зняти шкірку.
- У каструлю налийте дві склянки води і оцет. Додайте сіль, цукор і зерна гірчиці. Закип'ятіть маринад.
- Зменшіть потужність конфорки і через 3 – 4 хвилини додайте зубчики часнику. Варіть 2 хвилини.
- Киплячий маринад разом з часником розкласти в ошпарені сухі банки. Відразу закрийте банки кришками.
- Такий часник можна споживати уже через два дні.
Смачного!