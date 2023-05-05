Вихідні наближаються: найкращий маринад для курячих крилець

Для яскравих та сонячних вихідних найкраще підійдуть запечені крила. Звичайно, для найкращого смаку їх краще попередньо замаринувати.

Маринад не тільки скорочує час приготування, але й розм’якшує м’ясо та розкриває весь смак. У цьому рецепті потрібно використовувати лише кілька інгредієнтів, тому ним можна скористатися у будь-якому випадку.

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Рецепт запечених крилець

Час: 45 хвилин

Порцій: 6

Неймовірний смак / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 кілограми курячих крилець;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 чайна ложка цукру;

– чорний перець та паприка до смаку.

Приготування: