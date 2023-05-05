Вихідні наближаються: найкращий маринад для курячих крилець

5 травня 2023, 22:20
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Джерело:

beszamel

Для яскравих та сонячних вихідних найкраще підійдуть запечені крила. Звичайно, для найкращого смаку їх краще попередньо замаринувати.

Маринад не тільки скорочує час приготування, але й розм’якшує м’ясо та розкриває весь смак. У цьому рецепті потрібно використовувати лише кілька інгредієнтів, тому ним можна скористатися у будь-якому випадку.

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Рецепт запечених крилець

Час: 45 хвилин
Порцій: 6

Неймовірний смак / Фото unsplash

Приготування:

  • Крила розріжте на дві частини.
  • З'єднайте спеції, томатну пасту, майонез, соєвий соус, сіль та цукор.
  • Все добре перемішайте.
  • Залийте крильця соусом. Кожен шматочок має бути покритий маринадом.
  • Накрийте страву кришкою і поставте в холодильник мінімум на 60 хвилин.
  • Перекладіть крила на деко або гриль.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 30 хвилин.
  • Подавайте в гарячому вигляді!
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська