Вихідні наближаються: найкращий маринад для курячих крилець
5 травня 2023, 22:20Читать новость на русском
Джерело:beszamel
Для яскравих та сонячних вихідних найкраще підійдуть запечені крила. Звичайно, для найкращого смаку їх краще попередньо замаринувати.
Маринад не тільки скорочує час приготування, але й розм’якшує м’ясо та розкриває весь смак. У цьому рецепті потрібно використовувати лише кілька інгредієнтів, тому ним можна скористатися у будь-якому випадку.
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Рецепт запечених крилець
Час: 45 хвилин
Порцій: 6
Приготування:
- Крила розріжте на дві частини.
- З'єднайте спеції, томатну пасту, майонез, соєвий соус, сіль та цукор.
- Все добре перемішайте.
- Залийте крильця соусом. Кожен шматочок має бути покритий маринадом.
- Накрийте страву кришкою і поставте в холодильник мінімум на 60 хвилин.
- Перекладіть крила на деко або гриль.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 30 хвилин.
- Подавайте в гарячому вигляді!