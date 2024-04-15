Це буде дуже смачно: як зробити мокрий маринад для м'яса

М'ясні страви є окрасою великоднього столу. Аби вони були особливо апетитними, їх потрібно правильно замаринувати.

Копчене м'ясо – це справжня зірка великоднього (та й не тільки) застілля. Його можна споживати як в гарячому, так і холодному вигляді, що додає цій страві універсальності.

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Правильний маринад – це половина успіху страви. Спробуйте цей варіант, і вам точно захочеться готувати копчене м'ясо частіше.

Рецепт мокрого маринаду для м'яса

Час: 20 хвилин

Порцій: 2 – 3 кілограми м'яса

Інгредієнти:

– 3,5 літра води;

– 280 грамів солі;

– по 5 грамів кмину, розмарину та меленого чилі;

– 10 грамів чорного меленого перцю;

– 5 листків лаврового листка.

Приготування:

М'ясо кладемо у глибокий посуд та наливаємо воду так, щоб вона повністю його покрила. Дістаємо м'ясо та дивимося, скільки потрібно було води. Зливаємо воду та набираємо ту саму кількість свіжої. У воду насипаємо спеції та лавровий лист. Кладемо м'ясо у маринад. Він повинен усе повністю покривати. накриваємо посуд кришкою та ставимо на нього прес. Миску з м'ясом обмотуємо харчовою плівкою. Залишаємо маринуватися на 3 дні. Після маринування м'ясо потрібно помити під проточною водою, аби змити з нього зайву сіль. Після цього можна переходити до копчення м'яса.

Смачного!