Це буде дуже смачно: як зробити мокрий маринад для м'яса

15 квітня 2024, 23:55
Читать новость на русском

Джерело:

food.obozrevatel

М'ясні страви є окрасою великоднього столу. Аби вони були особливо апетитними, їх потрібно правильно замаринувати.

Копчене м'ясо – це справжня зірка великоднього (та й не тільки) застілля. Його можна споживати як в гарячому, так і холодному вигляді, що додає цій страві універсальності. 

Читайте також Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами

Правильний маринад – це половина успіху страви. Спробуйте цей варіант, і вам точно захочеться готувати копчене м'ясо частіше. 

Рецепт мокрого маринаду для м'яса 

Час: 20 хвилин

Порцій: 2 – 3 кілограми м'яса

Інгредієнти:

– 3,5 літра води;
– 280 грамів солі;
– по 5 грамів кмину, розмарину та меленого чилі;
– 10 грамів чорного меленого перцю;
– 5 листків лаврового листка. 

Приготування

  1. М'ясо кладемо у глибокий посуд та наливаємо воду так, щоб вона повністю його покрила. Дістаємо м'ясо та дивимося, скільки потрібно було води. 
  2. Зливаємо воду та набираємо ту саму кількість свіжої. У воду насипаємо спеції та лавровий лист.
  3. Кладемо м'ясо у маринад. Він повинен усе повністю покривати.
  4. накриваємо посуд кришкою та ставимо на нього прес. 
  5. Миску з м'ясом обмотуємо харчовою плівкою. Залишаємо маринуватися на 3 дні. 
  6. Після маринування м'ясо потрібно помити під проточною водою, аби змити з нього зайву сіль. Після цього можна переходити до копчення м'яса. 

 Смачного!

Це стане у пригоді: як зварити яйця, щоб шкаралупа залишилася цілою. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська