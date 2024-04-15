Це буде дуже смачно: як зробити мокрий маринад для м'яса
15 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:food.obozrevatel
М'ясні страви є окрасою великоднього столу. Аби вони були особливо апетитними, їх потрібно правильно замаринувати.
Копчене м'ясо – це справжня зірка великоднього (та й не тільки) застілля. Його можна споживати як в гарячому, так і холодному вигляді, що додає цій страві універсальності.
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Правильний маринад – це половина успіху страви. Спробуйте цей варіант, і вам точно захочеться готувати копчене м'ясо частіше.
Рецепт мокрого маринаду для м'яса
Час: 20 хвилин
Порцій: 2 – 3 кілограми м'яса
Інгредієнти:
– 3,5 літра води;
– 280 грамів солі;
– по 5 грамів кмину, розмарину та меленого чилі;
– 10 грамів чорного меленого перцю;
– 5 листків лаврового листка.
Приготування:
- М'ясо кладемо у глибокий посуд та наливаємо воду так, щоб вона повністю його покрила. Дістаємо м'ясо та дивимося, скільки потрібно було води.
- Зливаємо воду та набираємо ту саму кількість свіжої. У воду насипаємо спеції та лавровий лист.
- Кладемо м'ясо у маринад. Він повинен усе повністю покривати.
- накриваємо посуд кришкою та ставимо на нього прес.
- Миску з м'ясом обмотуємо харчовою плівкою. Залишаємо маринуватися на 3 дні.
- Після маринування м'ясо потрібно помити під проточною водою, аби змити з нього зайву сіль. Після цього можна переходити до копчення м'яса.
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