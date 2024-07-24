Ідеальне рішення для салатів: що робити з перерослими огірками

24 липня 2024, 11:42
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Джерело:

smachnenke

Зазвичай ми закручуємо на зиму менші хрусткі огірочки. Але якщо у вас є великі овочі – не біда, є чудове рішення й для них.

Ці огірочки стануть прекрасним рішенням для салатів та супів. Потрібно зовсім трішки зусиль, аби взимку у вас був смачний та оригінальний інгредієнт. 

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Рецепт маринованих огірків на зиму

Час: 1 година 

Порцій: 4 банки 

Інгредієнти: 
– нарізані кубиками огірки (з розрахунку на зазначений об'єм);
– 70 грамів солі;
– 50 грамів цукру;
– 70 мілілітрів оцту;
– часник;
– чорний та запашний перець;
– лавровий лист;
– листя хрону. 

Приготування: 

  1. Листя хрону та кріп розкладаємо на дно банок. Додаємо по половині зубчика часнику.
  2. Також кладемо в банки по лавровому листку та по 5 горошинок чорного та духмяного перцю.
  3. Викладаємо в банки огірки, добре їх утрамбовуємо. 
  4. Заливаємо банки кропом, накриваємо стерилізованими кришками та залишаємо на 20 хвилин. 
  5. Виливаємо воду у каструлю, додаємо цукор та сіль з розрахунку зазначених порцій на літр рідини. 
  6. Доводимо розсіл до кипіння, додаємо оцет. 
  7. Розливаємо розсіл по банках, щільно закриваємо, перевертаємо та укутуємо до охолодження.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська