Ідеальне рішення для салатів: що робити з перерослими огірками

Зазвичай ми закручуємо на зиму менші хрусткі огірочки. Але якщо у вас є великі овочі – не біда, є чудове рішення й для них.

Ці огірочки стануть прекрасним рішенням для салатів та супів. Потрібно зовсім трішки зусиль, аби взимку у вас був смачний та оригінальний інгредієнт.

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Рецепт маринованих огірків на зиму

Час: 1 година

Порцій: 4 банки

– нарізані кубиками огірки (з розрахунку на зазначений об'єм);– 70 грамів солі;– 50 грамів цукру;– 70 мілілітрів оцту;– часник;– чорний та запашний перець;– лавровий лист;– листя хрону.

Приготування:

Листя хрону та кріп розкладаємо на дно банок. Додаємо по половині зубчика часнику. Також кладемо в банки по лавровому листку та по 5 горошинок чорного та духмяного перцю. Викладаємо в банки огірки, добре їх утрамбовуємо. Заливаємо банки кропом, накриваємо стерилізованими кришками та залишаємо на 20 хвилин. Виливаємо воду у каструлю, додаємо цукор та сіль з розрахунку зазначених порцій на літр рідини. Доводимо розсіл до кипіння, додаємо оцет. Розливаємо розсіл по банках, щільно закриваємо, перевертаємо та укутуємо до охолодження.

Смачного!