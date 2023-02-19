Чи можна заморожувати хліб: однозначна відповідь

Інколи трапляється, що хліба вдома надто багато, тому хочеться знайти спосіб якомога довше його зберігати. Чи підходить для цього заморожування – читайте у матеріалі.

Заморожування – один з найбільш поширених способів зберігання продуктів. Виявляється, у такий спосіб можна зберігати навіть хліб, але робити це потрібно правильно.

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Як правильно заморожувати хліб

Варто пам'ятати, що заморожувати можна лише свіжий хліб, адже спосіб зберігання не поверне йому втрачені смакові якості. Якщо ви заморозите хліб не першої свіжості – такий самий продукт отримаєте "на виході".

Свіжість хліба можна зберігати дуже довго / Фото Pexels

Найкраще – заморозити щойно придбаний хліб. Втім, якщо він ще теплий, то необхідно почекати, поки він повністю охолоне, інакше буханець розмокне.

Заморожувати хліб потрібно у пакетах з фольги, так ми максимально збережемо його смак та вигляд. Також не забудьте про стікер з датою, адже зберігати хліб у морозилці довше 3 місяців недоцільно, а хліб на заквасці – більш як 4 тижні.

Розморожувати хліб потрібно поступово, залишивши на ніч у холодильнику. Потім варто дати йому постояти при кімнатній температурі, аби зайва волога випарувалася. Можна скористатися й духовкою, для цього потрібно розігріти її до 175 градусів та випікати хліб 10 – 15 хвилин.

Розморожувати хліб у мікрохвильовці можна, але не рекомендовано, адже немає гарантії, що він не розмокне.