Заморозити чи сушити: як зберегти кріп на зиму

Кріп – це чудова зелень, який підійде до великої кількості страв. Щоб не купувати його зимою, краще запастися цим інгредієнтом з літа.

До картоплі, супу чи салатів – це універсальний додаток, який смаку з будь-чим. Є кілька способів, які допоможуть чудово його зберегти.

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Як заморозити кріп, щоб він не втратив свій смак

Перед заморожуванням кріп необхідно вимити та обсушити, потім почистити від засохлих або гнилих гілочок. Зріжте товсті кінці стебел і подрібніть. Готовий кріп помістіть в чисту пластикову коробку, накрийте кришкою і зберігайте в морозилці. Розморожувати перед вживанням не потрібно.

Підходить до будь-яких страв / Фото unsplash

Як сушити кріп

Добре відціджений кріп можна також висушити. Перед сушінням його необхідно перебрати, оскільки пошкоджені стебла призведуть до її загнивання. Кілька обраних стебел зберіть в пучок і зав'яжете кінці гумкою або ниткою. Потім розвісьте їх кінцями догори в теплому, добре провітрюваному приміщенні.

Також можна викласти кріп на паперові рушники та залишити на кілька днів у темному і добре провітрюваному приміщенні.

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