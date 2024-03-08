Шедевр на тарілці: як приготувати червону рибу
8 березня 2024, 18:19Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Червона риба – дуже смачний та вишуканий продукт. Слід точно знати, як найкраще її приготувати, щоб не зіпсувати її особливий смак.
Існує невимовна кількість рецептів з червоною рибою. Проте найпростіший спосіб, який потребує додаткових зусиль – це запікання. Є кілька секретів, які допоможуть приготувати апетитну та поживну страву.
Цікаво "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Рецепт червоної риби у духовці
- Час: 2
- Порцій: 35 хвилин
Просто неймовірна смакота / Фото fajne gotowanieІнгредієнти:
– 400 грамів лосося (або іншої червоної риби);
– 2 зубчики часнику;
– сік з половини лимона;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сушений чебрець, сіль, перець до смаку. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготування:
- У невеликій мисці змішайте оливкову олію, сік лимону, подрібнений часник, сушений чебрець, сіль і перець.
- Викладіть лосось у контейнер.
- Залийте готовим маринадом і залишіть рибу мінімум на 30 хвилин в холодильнику.
- Дістаньте рибу з маринаду і викладіть на деко, застелене папером для випікання.
- Запікайте страву в розігрітій духовці приблизно 12 – 15 хвилин.