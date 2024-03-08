Шедевр на тарілці: як приготувати червону рибу

8 березня 2024, 18:19
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Джерело:

Fajne gotowanie

Червона риба – дуже смачний та вишуканий продукт. Слід точно знати, як найкраще її приготувати, щоб не зіпсувати її особливий смак.

Існує невимовна кількість рецептів з червоною рибою. Проте найпростіший спосіб, який потребує додаткових зусиль – це запікання. Є кілька секретів, які допоможуть приготувати апетитну та поживну страву.

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Рецепт червоної риби у духовці

  • Час: 2
  • Порцій: 35 хвилин

Просто неймовірна смакота / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 400 грамів лосося (або іншої червоної риби);
– 2 зубчики часнику;
– сік з половини лимона;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сушений чебрець, сіль, перець до смаку. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготування:

  1. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, сік лимону, подрібнений часник, сушений чебрець, сіль і перець.
  2. Викладіть лосось у контейнер.
  3. Залийте готовим маринадом і залишіть рибу мінімум на 30 хвилин в холодильнику.
  4. Дістаньте рибу з маринаду і викладіть на деко, застелене папером для випікання.
  5. Запікайте страву в розігрітій духовці приблизно 12 – 15 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська