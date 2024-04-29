Найсоковитіша окраса пасхального кошика: як легко запекти м'ясо в рукаві на Великдень
29 квітня 2024, 18:56Читать новость на русском
Джерело:"Карпатські Шкварки"
М'ясо дуже просто запікати у рукаві. Воно виходить соковитим та дуже смачним.
Ви можете використовувати будь-яке м'ясо: курку, свинину, яловичину чи навіть рибу. Рукав чудово збереже їхній аромат.
Варто спробувати Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Печене м'ясо у духовці
- Час: 2 години
- Порцій: 5
– 1 кілограм м'яса;
– 15 грамів солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 1 цибуля;
– 0,5 моркви;
– 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка олії. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов'язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготування:
- М'ясо помийте та обсушіть паперовими рушниками. Натріть сіллю, перцем і перекладіть в миску. Накрийте харчовою плівкою і залиште маринуватися в холодному місці щонайменше 6 годин.
- Овочі почистьте, наріжте на 4 частини. Зубчики часнику теж поріжте на декілька частин.
- М'ясо змастіть олією і викладіть в рукав для запікання. Додайте овочі та міцно зав'яжіть кінці рукава.
- Відправте м'ясо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 1 годину 45 хвилин. Потім дістаньте готове м'ясо з рукава. Наріжте шматочками та полийте підливою, яка утворилася при запіканні.