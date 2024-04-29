Найсоковитіша окраса пасхального кошика: як легко запекти м'ясо в рукаві на Великдень

29 квітня 2024, 18:56
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Джерело:

"Карпатські Шкварки"

М'ясо дуже просто запікати у рукаві. Воно виходить соковитим та дуже смачним.

Ви можете використовувати будь-яке м'ясо: курку, свинину, яловичину чи навіть рибу. Рукав чудово збереже їхній аромат.

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Печене м'ясо у духовці

  • Час: 2 години
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 1 кілограм м'яса;
– 15 грамів солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 1 цибуля;
– 0,5 моркви;
– 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка олії. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов'язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.

Приготування:

  1. М'ясо помийте та обсушіть паперовими рушниками. Натріть сіллю, перцем і перекладіть в миску. Накрийте харчовою плівкою і залиште маринуватися в холодному місці щонайменше 6 годин.
  2. Овочі почистьте, наріжте на 4 частини. Зубчики часнику теж поріжте на декілька частин.
  3. М'ясо змастіть олією і викладіть в рукав для запікання. Додайте овочі та міцно зав'яжіть кінці рукава.
  4. Відправте м'ясо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 1 годину 45 хвилин. Потім дістаньте готове м'ясо з рукава. Наріжте шматочками та полийте підливою, яка утворилася при запіканні.
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Автор: Ольга Котів