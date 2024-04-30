Запечена підчеревина: рецепт бюджетного смаколика на Великдень

Великодній стіл важко уявити без печеного м'яса. Спробуйте цьогоріч приготувати фантастичну підчеревину в духовці.

Запечений шпондер дуже швидко готується. Він стане справжньою окрасою святкового столу.

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Запечена грудинка

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

– 2 кілограми свинячої підчеревини;– 1 столова ложка солі;– 0,5 чайної ложки перцю;– 10 грамів італійських трав;– 3 зубчики часнику;– 20 мілілітрів лимонного соку;– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 лавровий листок;– 4 горошинки духмяного перцю;– 10 грамів приправи до м'яса.

Приготування:

Підчеревину промийте та обсушіть паперовими рушниками. Добре натріть її сіллю, перцем і сухими травами, змастіть лимонним соком, оливковою олією і покладіть в пакет. Додайте нарізаний пластинками часник, лавровий лист і покладіть в холодильник на ніч. Вранці дістаньте м'ясо з пакета і посипте приправою. Загорніть у пергамент і залиште на 1 – 1,5 години при кімнатній температурі. Покладіть підчеревину на деко і відправте у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 2 години. Останні 20 хвилин запікайте, розгорнувши папір, аби підчеревина підрум'янилась.