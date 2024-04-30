Запечена підчеревина: рецепт бюджетного смаколика на Великдень
30 квітня 2024, 20:20Читать новость на русском
Джерело:Алла Ферштинська
Великодній стіл важко уявити без печеного м'яса. Спробуйте цьогоріч приготувати фантастичну підчеревину в духовці.
Запечений шпондер дуже швидко готується. Він стане справжньою окрасою святкового столу.
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Запечена грудинка
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 2 кілограми свинячої підчеревини;
– 1 столова ложка солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 10 грамів італійських трав;
– 3 зубчики часнику;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 лавровий листок;
– 4 горошинки духмяного перцю;
– 10 грамів приправи до м'яса.
Приготування:
- Підчеревину промийте та обсушіть паперовими рушниками.
- Добре натріть її сіллю, перцем і сухими травами, змастіть лимонним соком, оливковою олією і покладіть в пакет. Додайте нарізаний пластинками часник, лавровий лист і покладіть в холодильник на ніч.
- Вранці дістаньте м'ясо з пакета і посипте приправою. Загорніть у пергамент і залиште на 1 – 1,5 години при кімнатній температурі.
- Покладіть підчеревину на деко і відправте у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 2 години. Останні 20 хвилин запікайте, розгорнувши папір, аби підчеревина підрум'янилась.