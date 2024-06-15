Бюджетно та дуже смачно: як правильно запекти рибу на грилі
15 червня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Риба на грилі – друга за популярністю страва після шашлику. Дізнайтеся, як запекти її по-справжньому смачно.
Зокрема, ідеально для гриля підходить скумбрія. Вона вийде неймовірно ніжною.
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Скумбрія на грилі
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 2
Скумбрію також можна пекти цілою / Фото Unsplash
– 2 скумбрії;
– приправа до риби до смаку.
Для маринаду:
– четвертина лимона;
– 30 мілілітрів соняшникової олії;
– 30 мілілітрів оливкової олії.
Приготування:
- Почищену скумбрію поріжте на шматочки завтовшки 3 – 4 сантиметри та видаліть хребет.
- У мисці змішайте олію, спеції та лимонний сік. Додайте скумбрію, добре перемішайте, маринуйте щонайменше 1 годину.
- Викладіть рибу на решітку для мангала або на гриль і запікайте до готовності.