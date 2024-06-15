Бюджетно та дуже смачно: як правильно запекти рибу на грилі

15 червня 2024, 12:59
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Джерело:

Shuba

Риба на грилі – друга за популярністю страва після шашлику. Дізнайтеся, як запекти її по-справжньому смачно.

Зокрема, ідеально для гриля підходить скумбрія. Вона вийде неймовірно ніжною.

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Скумбрія на грилі

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 2


Скумбрію також можна пекти цілою / Фото Unsplash

Інгредієнти для запеченої скумбрії:
– 2 скумбрії;
– приправа до риби до смаку.
Для маринаду:
– четвертина лимона;
– 30 мілілітрів соняшникової олії;
– 30 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

  1. Почищену скумбрію поріжте на шматочки завтовшки 3 – 4 сантиметри та видаліть хребет.
  2. У мисці змішайте олію, спеції та лимонний сік. Додайте скумбрію, добре перемішайте, маринуйте щонайменше 1 годину.
  3. Викладіть рибу на решітку для мангала або на гриль і запікайте до готовності.
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Автор: Ольга Котів