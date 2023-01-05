Як засолити скумбрію вдома: дієвий рецепт

Домашню засолену скумбрію можна подавати до овочевих страв, або як окрему закуску до святкового столу.

Перш ніж вирушати на ринок за свіжою рибою, потрібно добре знати кілька простих правил її вибору. Скумбрія обов'язково повинна бути свіжою, жирною та з характерним приємним запахом.

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На ній не повинно бути жодних жовтих плям, особливо пошкоджень. Також переконайтеся, що вдома є кухонна сіль, не йодована.

Рецепт домашньої засоленої скумбрії

Час: 12 годин

– скумбрія;– ріпчаста цибуля;– половинка лимона;– 2 столові ложки олії;– половина столової ложки цукру;– лавровий листок;– кілька горошин духмяного перцю;– гвоздика;– чорний перець горошком;– 2 – 3 столові ложки солі;– 500 мілілітрів води.

Приготування:

Спочатку розбираємо рибу, гарненько видаляємо нутрощі, промиваємо всередині. Відрізаємо голову, хвіст, відокремлюємо хребет гострим ножем.

Нарізаємо філе порційними шматочками.

Для приготування розсолу в окріп додаємо сіль, цукор, спеції та проварюємо 3 хвилини. Вимикаємо вогонь і даємо йому настоятися під кришкою понад 10 хвилин. Охолоджуємо до кімнатної температури.

Викладаємо скумбрію в скляний або емальований посуд, заливаємо остиглим розсолом, зверху викладаємо щось важке. Відправляємо засолену скумбрію в холодильник на 10 годин або на ніч.

Нарізаємо цибулю тонкими кільцями. Вичавлюємо сік з лимона.

Дістаємо скумбрію із розсолу, зверху викладаємо кільця цибулі, поливаємо олією та соком лимона.

Смачного!