Що приготувати з айви: ніжне варення до зимового столу
6 вересня 2022 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Варення з айви надзвичайно смачне, багате на корисні речовини та вітаміни. Як приготувати варення з цього фрукту – дізнайтеся у нашому матеріалі.
Айва є однією з найдавніших рослин, культивованих людиною. Вона потрапила в Європу з Азії. Айва містить більше вітаміну С, ніж лимон, багата на калій, кальцій, залізо та магній. Завдяки їй можна не лише збагатити комору екзотикою, а й отримати потужний вітамінний заряд для холодних зимових вечорів.
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Рецепт варення з айви
Час: 1,5 години
Кількість порцій: 1,5 – 1,7 літра
Неймовірне варення / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 2 – 2,5 кілограма айви;
- 1 стакан води;
- 1 стакан цукру.
Приготування:
- Фрукти помийте і очистіть від шкірки. Розріжте на четвертинки і видаліть кишеньки з насінням. Наріжте кубиками приблизно у 2 сантиметри.
- Покладіть нарізану айву у велику каструлю.
- Влийте воду і додайте цукор.
- Варіть 50 хвилин на середньому вогні під кришкою. Варення досить один раз перемішати після 10 хвилин варіння.
- За цей час підготуйте простерилізовані і сухі банки.
- Ще гаряче варення розкладіть по банках.
- Не заповнюйте банки повністю та слідкуйте за тим, щоб не забруднити кришки та краї банок.
- Після наповнення видаліть повітря, проколюючи масу, наприклад, шпажкою, щільно закрийте кожну баночку.
- Зберігайте банки до 2 років у сухому затіненому місці.
Смачного!