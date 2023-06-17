Встигніть, поки не пізно: що приготувати з полуниці на зиму – нетипові ідеї

Полуниця – це чудова ягода, яка усім до вподоби. Для того, щоб насолоджуватися нею цілий рік заготовте її зазделегідь.

Заготовки з полуниці на зиму – це чудове поле для найрізноманітніших ідей та експериментів. Дізнайтеся, якими способами можна заготувати полуницю на зиму у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво День пікніка з "Апетитною": які страви приготувати для відпочинку на природі

Які ягоди підходять для заготовок

Перед тим як заморозити полуницю на зиму, важливо правильно вибрати ягоду. Вона має бути стиглою та твердою без пошкоджень. Також радять збирати полуницю в суху і жарку погоду, тоді вона буде більш смачною. Спочатку полуницю потрібно промити в холодній воді, не видаляючи плодоніжки, щоб вода не потрапила всередину плоду. Обсушіть полуницю, рівномірно розклавши її на паперовому рушнику.

Солодка ягода / Фото pixabay

Як найкраще заморозити

Існує безліч способів збереження полуниці на зиму, зберігаючи її корисні властивості та вітаміни. Але найкраще намагатися зберегти ягоди свіжими.

Сушена полуниця

– заморозити цілі ягоди;– заморозити ягоди у вигляді пюре (з цукром і без);– свіжі ягоди у сиропі.

Крім заморожування можна засушити ягоди. Для цього відібрані плоди необхідно викласти на деко, попередньо застелене пергаментом, і включити духовку на 50 градусів. Відкрийте дверцята духовки та сушіть полуницю 4 – 5 годин, поки вона не підсохне і не зменшиться в розмірах.

Дістаньте форму з духовки, дайте ягодам повністю охолонути (2– 3 години) і перекладіть в чисту суху скляну банку. Також сушену полуницю можна заготовити на зиму в спеціальній сушарці для їжі.

Підготовлені ягоди помістіть в сушарку, встановіть режим "Фрукти" згідно з інструкцією. Вийміть полуниці та залишіть охолоджуватися на 2 – 3 години і зберігайте в сухому скляному посуді під кришкою.

Заготівля полуниці на зиму: кращі рецепти

Компот з полуниці

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Неймовірний напій / Фото AniaGotuje

– пів кілограма полуниці;– пів склянки цукру;– 1 літр води.

Приготування:

Підготуйте банки – вимийте і простерилізуйте їх.

Полуницю також промийте, обсушіть і видаліть плодоніжки.

З води та цукру зваріть сироп, гарячим залийте полуницю.

Відразу щільно закрийте кришки та пастеризуйте 30 хвилин.

Зберігайте у прохолодному місці.

Сухе варення з полуниці

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 4

Смак літа на цілий рік / Фото unsplash

– 1 кілограм полуниці;– 1 кілограм цукру;– пів літра води;– 1 склянка цукрової пудри.

Приготування: