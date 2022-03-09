Фрукти – обов'язкова частина повноцінного раціону. Вони багаті на вітаміни та клітковину, чудово тамуть голод і жагу до солодкого.

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Щоб фрукти довго не псувалися, запам'ятайте особливості їх зберігання.

Яблука, груші, банани

Яблуні та груші ростуть у багатьох на присадибній ділянці, а карликові бананові пальми можна вирощувати навіть у квартирі. Зірвавши яблуко з гілки або придбавши на ринку, обов'язково перевірте, чи немає на ньому пошкоджень.

Зверніть увагу! Фрукти мають бути цілими, не пошкодженими, без вм'ятин.

Існує думка: якщо в яблуці живе черв'ячок, то це означає, що воно виросло без хімікатів, а отже, корисне. Це неправда. Шкідники змінюють хімічний склад плоду, і не на краще.

Мийте яблука, перш ніж викласти до фруктовниці. А для зберігання в холодильнику їх мити не треба.



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Обов'язково зберігайте яблука окремо, адже вони прискорюють достигання інших плодів. Помістіть яблука у великий паперовий пакет і залиште в прохолодному місці.

Аналогічно обирайте й зберігайте груші.

Щоб зупинити дозрівання бананів, обгорніть їхні кінчики газетою або харчовою плівкою.

Перед споживанням плоди обов'язково як слід мийте, адже їх кроплять спеціальною речовиною, що захищає від псуття при транспортуванні та зберіганні.

Цитрусові

Апельсини, мандарини, грейпфрути, лайми, лимони мають яскраве забарвлення, свіжий аромат і дуже соковиту м'якоть.



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Усі цитрусові люблять холод, тож їхнє місце – у холодильнику.

Перед споживанням ретельно помийте їх за допомогою щіточки, просушіть та обережно зніміть шкірку.

Ягоди

Полуницю, лохину, порічку, смородину, вишні, черешні зберігайте невеличкими порціями в окремих "дихаючих" (з отворами для доступу повітря) контейнерах.



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Перш ніж спожити, усі ягоди обов'язково замочуйте у воді. Так ви почистите полуницю та малину від піску, а лохину – від пилу.

Не купуйте багато свіжих ягід – про запас: вони швидко псуються. Оптимальна кількість на день – 400 – 500 грамів.