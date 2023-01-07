Якщо залишилася кутя: як зберігати її довше та скільки днів нею можна смакувати

Кутя - обов'язкова страва на Різдво, яку готують у кожній родині. Її чудовий смак рідко приводить до ситуації, коли вона ще залишається, але для особливо старанних господинь ця ситуація буває неминучою.

Смак різдвяної куті – особливий, тому навряд чи хтось відмовиться поласувати нею на наступний день після свята. Щоб кутя смакувала так само, потрібно скористатися простими та дієвими порадами.

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Як зберегти кутю свіжою

Кожна досвідчена господиня знає, що зберігати кутю можна кілька днів без втрати смаку, якщо додавати підсолоджувачі (мак, мед тощо) безпосередньо перед подачею страви на стіл. Саме ці інгредієнти псуються у першу чергу та загрожують якості куті в майбутньому.

Різдвяна насолода / Фото Cookery

Ще один важливий секрет – зберігати страву у щільно закритому посуді в холодильнику. Таким чином свіжість страви вдасться зберегти не лише на наступний день, а й на довший термін.

Втім, якщо ви наготували занадто багато куті, то доведеться ставити її на кожен наступний після Різдва стіл, адже усі рекомендують зберігати її не довше трьох діб.

Оскільки приготування куті – не надто довгий та складний процес, то краще готувати нову порцію на кожне застілля. Тоді вам не доведеться турбуватися про зберігання страви та задоволення гостей.