Як зберігати овочі, щоб вони довше лишалися свіжими

Щоб овочі швидко не псувалися, їм потрібні правильні умови зберігання, зокрема температурний режим. Ось кілька дієвих порад, які допоможуть вам зберегти продукти від псуття.

Вибір овочів

Обираючи овочі на ринку чи в магазині, обов'язково звертайте увагу на їхній зовнішній вигляд. Вони не мають бути пошкодженими, пом'ятими. Навіть найменше пошкодження сприяє розмноженню бактерій, тож процес псуття вже не спинити.

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Не слід використовувати підгнилі овочеві обрізки для запікання чи тушкування. Ніякої користі вони не принесуть.

Зберігання овочів удома

Помідори, огірки, солодкий перець, баклажани, цукіні, кабачки та інші продукти з великим умістом води не можна зберігати в холодильнику. Вода в них при низьких температурах (3 – 9 градусів) кристалізується, і це пришвидшує їх псування.



Фото Thrifty fun

Зберігайте помідори, огірки на підвіконні або в коморі, поклавши до кошика чи паперового пакета.

Броколі та спаржа, навпаки, люблять холод. Поставте їх до склянки з водою, попередньо підрізавши (освіживши) кінчики стебел.

Свіжий листяний салат: айсберг, фризе, лоло-роса (з качаном) – можна зберігати в холодильнику, у спеціальному відділенні для овочів. Листочки, упаковані в спеціальні бокси (шпинат, рукола), також потрібно зберігати на холоді, або в посудині з кубиками льоду. Щоб повернути салату свіжість, занурте його на кілька хвилин у холодну воду. Листочки або качан уберуть потрібну їм вологу та знову стануть пружними.



Фото Quick and dirty tips

Свіжі трави: тим'ян, розмарин, кінза, базилік, петрушка, кріп – найкраще зберігаються в склянці з чистою водою. Підріжте травам кінчики стебел, поставте їх до склянки з водою, накрийте паперовим рушником і відправте на бічну полицю в холодильнику. Раз чи два на день оприскуйте трави водою. Так вони ви збережете їх свіжими протягом 5 – 10 днів.