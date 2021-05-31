Як зберігати полуницю у холодильнику та морозилці: правила та поради

Сезон свіжої, червоної, соковитої полуниці вже у самому розпалі. Як правильно її зберігати, щоб найдовше насолоджуватися корисною ягодою. Про це ви дізнаєтеся у нашому матеріалі.

Купуючи полуницю на ринках або у магазинах в першу чергу звертайте увагу на колір та свіжість ягоди. Також вона має бути без пошкоджень та плям. Вдома ретельно ще раз огляньте усі ягоди, переберіть від перестиглих, м'яких та гнилих ягід.

Читайте також Що взяти з собою на пікнік: список необхідних речей та продуктів

Правила зберігання

Щоб найдовше зберегти полуницю свіжою, дотримуйтеся таких правил:

не мийте одразу усі ягоди. Візьміть порцію;

зберігайте у посуді або у коробці з щільного паперу або з дерева, але обов'язково з отворами, щоб ягоди зберігались протягом двох днів;

вистеліть між шарами ягід паперові рушники, щоб ягода залишалась сухою;

зберігайте ягоди на полиці у холодильнику для зберігання свіжих овочів та фруктів.

Свіжа полуниця/ Фото Pexels

Як зберігати у холодильнику

Полуниця залишається свіжою якщо зберігати її в нижній частині холодильника при температурі не вище – 0-2 градусів, в пластиковому контейнері, нещільно закритому пластиковому пакеті.

Також можна промити водою з оцтом: змішайте 1,5 чашки води й 1/4 чашки оцту. Занурте в рідину цілі ягоди на п'ять хвилин. Зцідіть воду. Промийте холодною водою. Просушіть полуницю паперовим рушником. Покладіть в контейнер, викладіть на паперовий рушник, зверху – ягоди, поставте у холодильник. Полуниця збереже свіжість протягом двох тижнів.

Свіжа полуниця/ Фото Pexels

Як зберігати у морозильній камері

Якщо ви плануєте заморозити ягоди – заздалегідь подумайте, яку страву плануєте готувати. Заморожувати найкраще міцні ягоди, які треба помити, почистити від хвостиків. Якщо великі ягоди – одразу нарізати скибочками, викласти у контейнери чи пакети.

Повторно полуницю заморожувати не можна!

Найкраще для заморожування використовувати середнього розміру або дрібну у полуницю.

Полуниця з цукром/ Фото Pexels

Як заморозити ягоди з цукром

Деякі сорти ягід не дуже солодкі. Для того, щоб довше насолоджуватися улюбленим смаком – заморозьте полуницю з цукром.

На один кілограм полуниці – 100 грамів цукрової пудри чи цукру.

Розкладіть ягоди у контейнер, додайте цукор. Не треба викладати дуже щільно ягоди, щоб вони не злипались. Контейнери помістіть в морозилку, де заморожена полуниця буде зберігатися цілий рік.

Полуницю можна використовувати для випічки, десертів, приготування смузі та декору для страв.