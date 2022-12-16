Борошна не потрібно: як легко згустити соус

Соус – це чудовий додаток, який може надати стравам нових неповторних відтінків. Головним його параметром є густина, і з нею потрібно вміти працювати кожному.

Інколи трапляється, що соус вийшов більш рідким, аніж ми на це сподівалися. Найчастіше ми тягнемося до борошна, аби виправити ситуацію на краще, але варто знати й про інші способи, які можуть стати у пригоді, якщо борошна під рукою не буде.

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Як можна згустити соус без борошна

Перший спосіб, яким можна скористатися у будь-якому випадку – це сир. Завдяки цьому продукту ваш соус стане не лише густішим, а й матиме ніжний вершковий смак.

Соус повинен бути густим / Фото Cookery

Для цього способу найкраще підійдуть плавлені сирки або маскарпоне. Потрібно порізати сир на менші шматки, змішати з невеликою кількістю соусу, а потім додати до решти та варити кілька хвилин.

Густішим ваш соус зробить і подрібнений до стану порошку білий або коричневий рис. Буде достатньо додати лише столову ложку імпровізованого рисового борошна, щоб консистенція соусу наблизилася до ідеальної. Перед додаванням у соус його краще змішати з невеликою кількістю вершків. Якщо ви готуєте вершковий соус, то ще однією опцією може стати звичайне вершкове масло.