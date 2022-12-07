Як здивувати гостей: рецепт пряникового чізкейка

7 грудня 2022, 21:25
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Джерело:

ania gotuje

Чізкейк – це десерт, який обожнюють усі без винятку. Його ніжний смак подобається дорослим та дітям, тому це дуже гарний фінальний акорд для зустрічі гостей.

Чізкейк – це десерт, який здатен підкріпити гарні враження після святкового столу. Гостей можна здивувати особливим рецептом, використавши для основи пряники, які всі так полюбляли у дитинстві.

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Рецепт пряникового чізкейка

Час: 2,5 години
Порцій: 6

Особливий десерт / Фото ania gotuje

Інгредієнти для пісочного тіста з пряників:

  • 380 грамів пшеничного борошна;
  • 300 грамів вершкового масла;
  • 150 грамів цукрової пудри;
  • 3 яєчних жовтки;
  • 40 грамів спеції для пряників;
  • 1 чайна ложка какао;
  • 2 чайні ложки розпушувача.

Інгредієнти для сирної маси:

  • 1 кілограм сиру;
  • 120 грамів цукрової пудри;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 50 грамів вершкового масла;
  • 2 маленьких яйця і 3 білки, що залишилися від пісочного тіста;
  • 1 упаковка крем-пудингу без цукру.

Приготування:

  1. У більшу миску помістіть борошно, цукрову пудру, спеції для пряників, розпушувач та какао. Все ретельно перемішайте.
  2. Додайте три невеликих яєчних жовтки і холодне масло нарізане на дрібні кубики. Замісіть гладке та однорідне тісто.
  3. Спочатку розітріть інгредієнти руками. Потім можна використовувати міксер з гачком для дріжджового тіста. Ви також можете вимішувати масу на кондитерській дошці або в мисці. 
  4. Із зазначеної кількості інгредієнтів тісто має вийти ідеально пластичним.
  5. Загорніть тісто у фольгу і поставте в холодильник мінімум на 2 години або на ніч.
  6. Розділіть тісто на дві рівні частини. Одну загорніть назад у фольгу та покладіть у морозилку. Ви будете використовувати другу частину тіста, щоб вистелити дно форми.
  7. Половину тіста, що залишилася, натріть на крупній тертці і рівномірно розподілити по всій поверхні дна форми.
  8. На дно форми викладіть скибочки тіста. Заповніть вільні місця рештою тіста, нарешті з’єднайте тісто, розрівняйте поверхню та наколіть виделкою.
  9. Форму із тістом поставте в розігріту до 190 градусів духовку та запікайте 12 хвилин. Після закінчення цього часу відразу ж дістаньте форму з духовки і відставте.
  10. У чашу міксера викладіть сир, цукрову пудру, ванільний цукор, 50 грамів дуже м’якого вершкового масла, 1 пакетик ванільного або вершкового пудингу без цукру, 2 яйця і 3 білки, що залишилися від пісочного тіста.
  11. Перемішати все кілька хвилин до отримання однорідної гладкої сирної маси.
  12. Готову сирну масу вилийте на випечену хрустку пряникову основу. Дно може бути ще трохи теплим.
  13. Другу половину пряникового пісочного тіста дістаньте з морозилки і натріть на крупній тертці. Натерте тісто рівномірно розподіліть по всій поверхні сирника. Форму з чізкейком поставте в розігріту до 170 градусів духовку та готуйте до готовності.
  14. Після вимкнення духовки залиште дверцята духовки відкритими мінімум на 20 хвилин.  Перед подачею пряникового чізкейка необхідно кілька годин охолодити в холодильнику або в іншому прохолодному місці.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська