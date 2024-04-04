Вами будуть захоплюватися: готуємо великодній чизкейк без випікання
Джерело:ВВС Food
Чизкейк – це завжди особливий смак та кулінарні враження. Великдень також є чудовою причиною приготувати цей смаколик, тим паче, що його не потрібно випікати.
Цей чизкейк готувати легко та просто, єдиною турботою стане декор. Випікати його не потрібно, але краще приготувати його напередодні свята та поставити у холодильник, аби він добре застиг.
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Рецепт чизкейка без випікання
Час: 20 хвилин + ніч для застигання
Порцій: 12
Інгредієнти:
для основи:
– 250 грамів шоколадного печива;
– 80 грамів розтопленого вершкового масла;
начинка:
– 680 грамів жирного сиру кімнатної температури;
– 90 грамів цукрової пудри;
– 1,5 чайної ложки ванільної пасти;
– 320 мілілітрів подвійних вершків;
– 320 грамів шоколадних яєць.
Приготування:
- Готуємо основу. Круглу форму застеляємо пергаментним папером та змащуємо боки. Печиво кладемо у кухонний комбайн та подрібнюємо до маленької крихти. Потім перекладаємо у харчовий пакет та розтираємо качалкою.
- У мисці змішуємо печиво та масло, викладаємо у форму та притискаємо ложкою. Ставимо у холодильник для застигання.
- Тепер черга начинки. Вершковий сир, цукрову пудру, ваніль і половину подвійних вершків кладемо у велику миску і збиваємо до однорідності та густоти.
- Вмішуємо подрібнені шоколадні яйця.
- В окремій мисці збиваємо решту подвійних вершків до твердих піків. Акуратно додаємо у сирну суміш.
- Виливаємо начинку у форму та розрівнюємо верх.
- Ставимо у холодильник на ніч.
- Перед подачею чизкейк можна задекорувати маленькими шоколадними яйцями, шоколадним гніздом або ж вигадати щось на свій лад.
Смачного!Ваша паска буде неймовірною – простий рецепт глазурі, якому понад 100 років.