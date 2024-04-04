Вами будуть захоплюватися: готуємо великодній чизкейк без випікання

Цей чизкейк готувати легко та просто, єдиною турботою стане декор. Випікати його не потрібно, але краще приготувати його напередодні свята та поставити у холодильник, аби він добре застиг.

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Рецепт чизкейка без випікання

Час: 20 хвилин + ніч для застигання

Порцій: 12

Інгредієнти:

для основи:

– 250 грамів шоколадного печива;

– 80 грамів розтопленого вершкового масла;

начинка:

– 680 грамів жирного сиру кімнатної температури;

– 90 грамів цукрової пудри;

– 1,5 чайної ложки ванільної пасти;

– 320 мілілітрів подвійних вершків;

– 320 грамів шоколадних яєць.

Приготування:

Готуємо основу. Круглу форму застеляємо пергаментним папером та змащуємо боки. Печиво кладемо у кухонний комбайн та подрібнюємо до маленької крихти. Потім перекладаємо у харчовий пакет та розтираємо качалкою. У мисці змішуємо печиво та масло, викладаємо у форму та притискаємо ложкою. Ставимо у холодильник для застигання. Тепер черга начинки. Вершковий сир, цукрову пудру, ваніль і половину подвійних вершків кладемо у велику миску і збиваємо до однорідності та густоти. Вмішуємо подрібнені шоколадні яйця. В окремій мисці збиваємо решту подвійних вершків до твердих піків. Акуратно додаємо у сирну суміш. Виливаємо начинку у форму та розрівнюємо верх. Ставимо у холодильник на ніч. Перед подачею чизкейк можна задекорувати маленькими шоколадними яйцями, шоколадним гніздом або ж вигадати щось на свій лад.

Смачного!