Не потрібно чекати на спеку: рецепти смачних лимонадів, які завжди доречні у холодильнику
Джерело:Сьогодні
Смачний лимонад – це особливий подарунок, коли хочеться втамувати спрагу. Зараз сезон ягід та фруктів, тому є багато опцій його приготування.
Версій приготування лимонаду є багато, тому кожен може знайти щось собі до смаку. Це чудова альтернатива солодким газованим напоям, смакові відтінки якої ви можете регулювати на власний розсуд.
Читайте також А стримувати себе так важко: скільки черешень можна їсти на день
Рецепт класичного лимонаду
Час: 30 хвилин + охолодження
Порцій: 3 літриІнгредієнти:
– 3 лимони;
– 100 грамів цукру;
– 1,5 літра слабогазованої води;
– звичайна вода;
– кілька гілочок м'яти.
Приготування:
- В сотейник наливаємо 300 мілілітрів води. Додаємо цукор та нарізані на половинки лимони.
- Доводимо до кипіння, варимо 5 хвилин і залишаємо вистигати.
- Проціджуємо сироп у трилітрову банку, додаємо сік двох лимонів, слабогазовану воду, порізану на шматочки половину лимона та м'яту.
- Доливаємо в банку просто воду, щоб вона була повна.
- Ставимо у холодильник.
Смачного!
Рецепт лимонаду з полуницею і м'ятою
Час: 30 хвилин + охолодження
Порцій: 4Інгредієнти:
– 350 грамів полуниці;
– 1 лимон або лайм;
– 5 столових ложок цукру;
– дрібка ваніліну;
– пучок м'яти;
– 1,5 літра води.
Приготування:
- Половину ягід подрібнюємо у блендері, іншу нарізаємо навпіл.
- Лимон чи лайм нарізаємо кружечками по пів сантиметра.
- У каструлю кладемо полуничне пюре, половинки ягід, нарізаний цитрус, ванілін і листочки м'яти.
- У 200 мілілітрах розмішуємо цукор та доводимо до кипіння. Заливаємо сиропом суміш ягід та лимона. Залишаємо на 20 хвилин настоятися.
- Заливаємо решту води та ставимо у холодильник на 2 – 3 години.
- Подаємо лимонад з льодом, м'ятою та скибочками лимона.
Смачного!
Рецепт лимонаду з імбиром
Час: 20 хвилин + охолодження
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 сантиметрів кореня імбиру;
– 2 лимони;
– половинка лайма;
– 100 грамів цукру;
– 250 мілілітрів води;
– 2 літри газованої води;
– гілочка м'яти.
Приготування:
- Імбир чистимо та нарізаємо маленькими скибочками. Перекладаємо у невелику каструлю, додаємо воду та цурок. Доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин. Відставляємо охолоджуватися.
- Проціджуємо імбирний сироп, додаємо сік двох лимонів і заливаємо мінералкою. Додаємо м'яту, скибочки імбиру та лайма.
- Ставимо охолоджуватися.
Смачного!