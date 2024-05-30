Не потрібно чекати на спеку: рецепти смачних лимонадів, які завжди доречні у холодильнику

Смачний лимонад – це особливий подарунок, коли хочеться втамувати спрагу. Зараз сезон ягід та фруктів, тому є багато опцій його приготування.

Версій приготування лимонаду є багато, тому кожен може знайти щось собі до смаку. Це чудова альтернатива солодким газованим напоям, смакові відтінки якої ви можете регулювати на власний розсуд.

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Рецепт класичного лимонаду

Час: 30 хвилин + охолодження

Порцій: 3 літри

– 3 лимони;– 100 грамів цукру;– 1,5 літра слабогазованої води;– звичайна вода;– кілька гілочок м'яти.

Приготування:

В сотейник наливаємо 300 мілілітрів води. Додаємо цукор та нарізані на половинки лимони. Доводимо до кипіння, варимо 5 хвилин і залишаємо вистигати. Проціджуємо сироп у трилітрову банку, додаємо сік двох лимонів, слабогазовану воду, порізану на шматочки половину лимона та м'яту. Доливаємо в банку просто воду, щоб вона була повна. Ставимо у холодильник.

Смачного!

Рецепт лимонаду з полуницею і м'ятою

Час: 30 хвилин + охолодження

Порцій: 4

– 350 грамів полуниці;– 1 лимон або лайм;– 5 столових ложок цукру;– дрібка ваніліну;– пучок м'яти;– 1,5 літра води.

Приготування:

Половину ягід подрібнюємо у блендері, іншу нарізаємо навпіл. Лимон чи лайм нарізаємо кружечками по пів сантиметра. У каструлю кладемо полуничне пюре, половинки ягід, нарізаний цитрус, ванілін і листочки м'яти. У 200 мілілітрах розмішуємо цукор та доводимо до кипіння. Заливаємо сиропом суміш ягід та лимона. Залишаємо на 20 хвилин настоятися. Заливаємо решту води та ставимо у холодильник на 2 – 3 години. Подаємо лимонад з льодом, м'ятою та скибочками лимона.

Смачного!

Рецепт лимонаду з імбиром

Час: 20 хвилин + охолодження

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 сантиметрів кореня імбиру;

– 2 лимони;

– половинка лайма;

– 100 грамів цукру;

– 250 мілілітрів води;

– 2 літри газованої води;

– гілочка м'яти.

Приготування:

Імбир чистимо та нарізаємо маленькими скибочками. Перекладаємо у невелику каструлю, додаємо воду та цурок. Доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин. Відставляємо охолоджуватися. Проціджуємо імбирний сироп, додаємо сік двох лимонів і заливаємо мінералкою. Додаємо м'яту, скибочки імбиру та лайма. Ставимо охолоджуватися.

Смачного!