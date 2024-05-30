Не потрібно чекати на спеку: рецепти смачних лимонадів, які завжди доречні у холодильнику

30 травня 2024, 23:10
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Сьогодні

Смачний лимонад – це особливий подарунок, коли хочеться втамувати спрагу. Зараз сезон ягід та фруктів, тому є багато опцій його приготування.

Версій приготування лимонаду є багато, тому кожен може знайти щось собі до смаку. Це чудова альтернатива солодким газованим напоям, смакові відтінки якої ви можете регулювати на власний розсуд.

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Рецепт класичного лимонаду 

Час: 30 хвилин + охолодження

Порцій: 3 літри 

Інгредієнти: 
– 3 лимони;
– 100 грамів цукру;
– 1,5 літра слабогазованої води;
– звичайна вода;
– кілька гілочок м'яти.

Приготування:

  1. В сотейник наливаємо 300 мілілітрів води. Додаємо цукор та нарізані на половинки лимони.
  2. Доводимо до кипіння, варимо 5 хвилин і залишаємо вистигати. 
  3. Проціджуємо сироп у трилітрову банку, додаємо сік двох лимонів, слабогазовану воду, порізану на шматочки половину лимона та м'яту. 
  4. Доливаємо в банку просто воду, щоб вона була повна. 
  5. Ставимо у холодильник. 

Смачного!

Рецепт лимонаду з полуницею і м'ятою 

Час: 30 хвилин + охолодження

Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 350 грамів полуниці;
– 1 лимон або лайм;
– 5 столових ложок цукру;
– дрібка ваніліну;
– пучок м'яти;
– 1,5 літра води.

Приготування: 

  1. Половину ягід подрібнюємо у блендері, іншу нарізаємо навпіл.
  2.  Лимон чи лайм нарізаємо кружечками по пів сантиметра. 
  3. У каструлю кладемо полуничне пюре, половинки ягід, нарізаний цитрус, ванілін і листочки м'яти.
  4. У 200 мілілітрах розмішуємо цукор та доводимо до кипіння. Заливаємо сиропом суміш ягід та лимона. Залишаємо на 20 хвилин настоятися.
  5.  Заливаємо решту води та ставимо у холодильник на 2 – 3 години. 
  6. Подаємо лимонад з льодом, м'ятою та скибочками лимона. 

Смачного!

Рецепт лимонаду з імбиром 

Час: 20 хвилин + охолодження

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 5 сантиметрів кореня імбиру;
– 2 лимони;
– половинка лайма;
– 100 грамів цукру;
– 250 мілілітрів води;
– 2 літри газованої води;
– гілочка м'яти.

Приготування: 

  1. Імбир чистимо та нарізаємо маленькими скибочками. Перекладаємо у невелику каструлю, додаємо воду та цурок. Доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин. Відставляємо охолоджуватися. 
  2. Проціджуємо імбирний сироп, додаємо сік двох лимонів і заливаємо мінералкою. Додаємо м'яту, скибочки імбиру та лайма. 
  3. Ставимо охолоджуватися. 

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська