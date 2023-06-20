Для себе та компанії: рецепт дуже смачного гамбургера з неймовірною курочкою
Джерело:ВВС Food
Гамбургер – це страва, від якої просто неможливо відмовитися. Спробуйте цей рецепт, і ви отримаєте новий цікавий смак літа.
Хрустка та ніжна курочка у поєднанні з булочкою та овочами – це просто неймовірна гармонія смаку, спробувати яку повинен кожен. Неважливо, для кого ви будете його готувати – для сім'ї чи компанії, ці гамбургери точно викликатимуть справжній захват.
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Рецепт гамбургера з курочкою
- Час: 30 хвилин + 2 години
- Порцій: 1
Інгредієнти:
для цибулі:
– половина тонко нарізаної червоної цибулі;
– сік лайму або винний оцет;
для курочки:
– 75 мілілітрів кефіру або йогурту;
– половина чайної ложки паприки;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– половина чайної ложки діжонської гірчиці;
– 1 натертий зубчик часнику;
– 1 куряче філе (може бути зі стегна без кісток та шкіри);
– 4 – 5 столових ложки борошна та олія для фритюру;
для подачі:
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка улюбленого соусу;
– 1 булочка для гамбургера;
– листок салату;
– маринований огірок.
Приготування:
- Цибулю та курку потрібно замаринувати заздалегідь. Для цього просто потрібно покласти її на блюдце та полити соком лайма або оцтом.
- З'єднуємо усі інгредієнти для маринаду. Кладемо в нього курочку та теж лишаємо у холодильнику.
- Потім виймаємо курятину з холодильника та даємо їй нагрітися до кімнатної температури.
- Виймаємо м'ясо з маринаду, обвалюємо у борошні та обсмажуємо у фритюрі.
- Готуємо додаткові інгредієнти та формуємо соковитий гамбургер.
- Подавати гарячим, але їсти потрібно обережно, щоб не обпектися.