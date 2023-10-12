Гарбузовий крем-суп: справжній осінній рецепт до обіду

Не знаєте, що приготувати на обід осіннього дня? Ми підготували цікавий рецепт гарбузового супу з печеним перцем.

Суп-пюре з печеним гарбузом та перцем – один із найсмачніших варіантів до легкого та поживного обіду. Така осіння страва сподобається кожному, а ще вона швидка у приготуванні.

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Спробуйте додати також до готової страви крем-сир чи насіння гарбуза, льону, соняшника. Тонкою цівкою полийте все в тарілці олією та насолоджуйтеся.

Рецепт гарбузового крем-супу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

– 700 грамів гарбуза;– 2 солодких перці;– 1 ріпчаста цибуля;– 1 головка часнику;– 600 грамів курячого бульйону;– дрібка зіри;– сіль;– олія;– 150 грамів сиру фета, або бринзи.

Приготування:

М'якоть гарбуза нарізаємо довільними шматками та викладаємо в жаротривкий посуд. Поруч кладемо очищену цибулю шматочками та цілий солодкий перець.

Зрізаємо низ із часнику та кладемо до решти овочів.

Поливаємо все олією та відправляємо запікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 20 – 25 хвилин.

В каструлю відправляємо всі овочі, заливаємо бульйоном, солимо, додаємо зіру та доводимо до кипіння.

Перебиваємо овочі блендером, ще раз доводимо до кипіння. Для більшої гладкості перетираємо через сито.

Подаємо з бринзою чи фетою.

Смачного!

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