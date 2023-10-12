Гарбузовий крем-суп: справжній осінній рецепт до обіду
12 жовтня 2023, 10:08Читать новость на русском
Джерело:Дарина Іванова
Не знаєте, що приготувати на обід осіннього дня? Ми підготували цікавий рецепт гарбузового супу з печеним перцем.
Суп-пюре з печеним гарбузом та перцем – один із найсмачніших варіантів до легкого та поживного обіду. Така осіння страва сподобається кожному, а ще вона швидка у приготуванні.
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Спробуйте додати також до готової страви крем-сир чи насіння гарбуза, льону, соняшника. Тонкою цівкою полийте все в тарілці олією та насолоджуйтеся.
Рецепт гарбузового крем-супу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
– 700 грамів гарбуза;
– 2 солодких перці;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 головка часнику;
– 600 грамів курячого бульйону;
– дрібка зіри;
– сіль;
– олія;
– 150 грамів сиру фета, або бринзи.
Приготування:
- М'якоть гарбуза нарізаємо довільними шматками та викладаємо в жаротривкий посуд. Поруч кладемо очищену цибулю шматочками та цілий солодкий перець.
- Зрізаємо низ із часнику та кладемо до решти овочів.
- Поливаємо все олією та відправляємо запікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 20 – 25 хвилин.
- В каструлю відправляємо всі овочі, заливаємо бульйоном, солимо, додаємо зіру та доводимо до кипіння.
- Перебиваємо овочі блендером, ще раз доводимо до кипіння. Для більшої гладкості перетираємо через сито.
- Подаємо з бринзою чи фетою.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати ідеальний домашній хліб без замісу.