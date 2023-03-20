Коли потрібно розбудити організм в спеку: рецепт ідеальної холодної кави

Надворі почало теплішати, а отже, гарячі напої поволі будуть відходити на другий план. Що ж робити, коли потрібна енергія, а пити гарячу каву не хочеться?

Холодна кава – це чудове поєднання можливості насолодитися улюбленим напоєм та не змушувати себе пити гаряче, коли на вулиці тепло. Прості інгредієнти, кілька хвилин та невелика перерва для насолоди напоєм – ось і все, що потрібно для цього рецепту.

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Рецепт кави з льодом

Час: 5 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– кілька кубиків льоду;

– 40 мілілітрів еспресо;

– 100 мілілітрів холодного молока;

– 1/2 чайної ложки згущеного молока або дрібку цукру – за бажанням.

Приготування: