Коли потрібно розбудити організм в спеку: рецепт ідеальної холодної кави

20 березня 2023, 11:35
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Джерело:

ВВС Food

Надворі почало теплішати, а отже, гарячі напої поволі будуть відходити на другий план. Що ж робити, коли потрібна енергія, а пити гарячу каву не хочеться?

Холодна кава – це чудове поєднання можливості насолодитися улюбленим напоєм та не змушувати себе пити гаряче, коли на вулиці тепло. Прості інгредієнти, кілька хвилин та невелика перерва для насолоди напоєм – ось і все, що потрібно для цього рецепту.

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Рецепт кави з льодом

Час: 5 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– кілька кубиків льоду;
– 40 мілілітрів еспресо;
– 100 мілілітрів холодного молока;
– 1/2 чайної ложки згущеного молока або дрібку цукру – за бажанням.

Приготування:

  • Наповнюємо склянку кубиками льоду приблизно на 3/4.
  • Додаємо у склянку каву, а потім – молоко.
  • За бажанням можна підсолодити напій згущеним молоком або дрібкою цукру.
  • Одразу насолоджуємося напоєм.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська