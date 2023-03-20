Коли потрібно розбудити організм в спеку: рецепт ідеальної холодної кави
20 березня 2023, 11:35Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Надворі почало теплішати, а отже, гарячі напої поволі будуть відходити на другий план. Що ж робити, коли потрібна енергія, а пити гарячу каву не хочеться?
Холодна кава – це чудове поєднання можливості насолодитися улюбленим напоєм та не змушувати себе пити гаряче, коли на вулиці тепло. Прості інгредієнти, кілька хвилин та невелика перерва для насолоди напоєм – ось і все, що потрібно для цього рецепту.
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Рецепт кави з льодом
Час: 5 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
– кілька кубиків льоду;
– 40 мілілітрів еспресо;
– 100 мілілітрів холодного молока;
– 1/2 чайної ложки згущеного молока або дрібку цукру – за бажанням.
Приготування:
- Наповнюємо склянку кубиками льоду приблизно на 3/4.
- Додаємо у склянку каву, а потім – молоко.
- За бажанням можна підсолодити напій згущеним молоком або дрібкою цукру.
- Одразу насолоджуємося напоєм.